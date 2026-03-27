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    BYD Aktie legt weiter zu - +3,52 % - 27.03.2026

    Am 27.03.2026 ist die BYD Aktie, bisher, um +3,52 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BYD Aktie.

    Besonders beachtet! - BYD Aktie legt weiter zu - +3,52 % - 27.03.2026
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

    BYD Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.03.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die BYD Aktie. Mit einer Performance von +3,52 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BYD Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,36 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 11,750, mit einem Plus von +3,52 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die BYD Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +12,16 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,42 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,16 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BYD um +9,40 % gewonnen.

    BYD Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,42 %
    1 Monat +15,16 %
    3 Monate +12,16 %
    1 Jahr -27,35 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYD-Aktie vor allem um Fundamentales und Charttechnik: Q4/2025-Bilanz und Dividendenentscheidung mit Analystenschätzungen zu EPS (ca. 1,36 CNY) und Umsatz (ca. 837,9 Mrd. CNY). Institutionelles Interesse (Templeton Growth) wird als Bewertungsimpuls gesehen. Technisch diskutiert man einen möglichen Ausbruch nahe Widerständen; zudem Thema Batterieversorgung (CATL) und europäische Expansionspläne.

    Zur BYD Diskussion

    Informationen zur BYD Aktie

    Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,34 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Rocket Pharmaceuticals & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Volkswagen (VW) Vz, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,02 %. Tesla notiert im Plus, mit +0,25 %. Xylem notiert im Plus, mit +0,05 %. NIO legt um +1,54 % zu Stellantis notiert im Plus, mit +0,90 %.

    BYD Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BYD

    +2,86 %
    +3,42 %
    +15,16 %
    +12,16 %
    -27,35 %
    +42,46 %
    +88,84 %
    +591,38 %
    +4.704,53 %
    ISIN:CNE100000296WKN:A0M4W9



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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