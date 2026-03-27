BYD Aktie legt weiter zu - +3,52 % - 27.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die BYD Aktie. Mit einer Performance von +3,52 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BYD Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,36 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 11,750€, mit einem Plus von +3,52 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die BYD Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +12,16 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,42 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,16 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BYD um +9,40 % gewonnen.

BYD Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,42 % 1 Monat +15,16 % 3 Monate +12,16 % 1 Jahr -27,35 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYD-Aktie vor allem um Fundamentales und Charttechnik: Q4/2025-Bilanz und Dividendenentscheidung mit Analystenschätzungen zu EPS (ca. 1,36 CNY) und Umsatz (ca. 837,9 Mrd. CNY). Institutionelles Interesse (Templeton Growth) wird als Bewertungsimpuls gesehen. Technisch diskutiert man einen möglichen Ausbruch nahe Widerständen; zudem Thema Batterieversorgung (CATL) und europäische Expansionspläne.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,34 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Volkswagen (VW) Vz, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,02 %. Tesla notiert im Plus, mit +0,25 %. Xylem notiert im Plus, mit +0,05 %. NIO legt um +1,54 % zu Stellantis notiert im Plus, mit +0,90 %.

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.