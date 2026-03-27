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    DroneShield Aktie verliert deutlich an Wert - 27.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die DroneShield Aktie bisher Verluste von -6,93 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.

    Besonders beachtet! - DroneShield Aktie verliert deutlich an Wert - 27.03.2026
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    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    DroneShield Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 27.03.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Sie fällt um -6,93 % auf 2,3500. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,06 %, geht es heute bei der DroneShield Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von DroneShield in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +28,07 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,46 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,25 %. Im Jahr 2026 gab es für DroneShield bisher ein Plus von +21,43 %.

    DroneShield Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,46 %
    1 Monat +6,25 %
    3 Monate +28,07 %
    1 Jahr +310,55 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung und Bewertung von DroneShield. Zentral ist ein auffälliger Anstieg der Short-Interest/Shortrate (von unter 8% auf 10,78%), gefolgt von Spekulationen über weitere Kurssteigerungen. Befürworter verweisen auf nachhaltiges Umsatzwachstum und Potenzial des SaaS-Gewinns, Skeptiker warnen vor hohem KGV/KUV, Gewinnabhängigkeit und geopolitisch getriebenem Rüstungshype. Fundamentale Kennzahlen und Kursziele stehen im Fokus.

    Zur DroneShield Diskussion

    Informationen zur DroneShield Aktie

    Es gibt 923 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,20 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Rocket Pharmaceuticals & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Übernahme! Drohnenfantasie! Volle Pipeline! Rheinmetall, DroneShield und First Hydrogen Aktie!


    Drohnen und andere unbemannte Systeme drängen massiv in den militärischen und zivilen Alltag. Von dem Milliardenkuchen will sich First Hydrogen in Zukunft ein Stück abschneiden. Dafür hat man sich die Technologie für KI-gestützten …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,31 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,22 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,13 %. RTX Corporation Reg Shs verliert -0,14 %

    DroneShield Aktie jetzt kaufen?


    Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DroneShield

    -7,72 %
    -7,46 %
    +6,25 %
    +28,07 %
    +310,55 %
    +1.081,77 %
    +1.986,36 %
    +828,29 %
    ISIN:AU000000DRO2WKN:A2DMAA



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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