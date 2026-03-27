GOLDMAN SACHS stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,80 auf 6,90 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die jüngste Underperformance der Bankaktie biete eine attraktive Einstiegschance, schrieb Sofie Peterzens am Donnerstagabend. Die Bewertung der Italiener liege inzwischen um 5 Prozent unter dem Branchenschnitt. Dabei rechnet die Expertin mit weiter steigenden Zinseinkünften, soliden Gebühreneinnehmen, Effizienzsteigerungen und überdurchschnittlich hohen Ausschüttungen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 21:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 5,115EUR auf Tradegate (27. März 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Sofie Peterzens

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,90

Kursziel alt: 6,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

