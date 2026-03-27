GOLDMAN SACHS stuft BEIERSDORF AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 95 auf 90 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die Abhängigkeit von der Marke Nivea bremse das Wachstum der Hamburger, schrieb Olivier Nicolai am Freitag. Der Massenmarkt für Schönheitspflege sei enorm schwierig. In der Phase der "Neukalibrierung" sieht Nicolai zunächst kaum Margenpotenzial. Die Bilanz sei zwar enorm stark, werde aber nicht genutzt und das Aktienrückkaufprogramm sei enttäuschend./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 05:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 74,36EUR auf Tradegate (27. März 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Olivier Nicolai

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

