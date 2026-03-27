BARCLAYS stuft GIVAUDAN AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3550 auf 3050 Franken gesenkt, aber die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Die Inflation komme bei den Zutatenherstellern innerhalb von Europas Chemiebranche an, schrieb Alex Sloane am Donnerstagnachmittag mit Blick auf den Kostensprung durch den Nahost-Krieg. Der Preisschock lasse das Preiskarussell wieder drehen. Das Hauptproblem sei aber der Absatz. Beim Aromenhersteller seien die Risiken besonders akut, mit Blick auf den Mix aus ölabhängigen Umsatzkosten, möglichen Problemen bei der Preiserhöhung und einer generellen Nahost-Abhängigkeit./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 2.872EUR auf Lang & Schwarz (27. März 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Alex Sloane

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3050

Kursziel alt: 3550

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

