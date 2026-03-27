BARCLAYS stuft GIVAUDAN AG auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3550 auf 3050 Franken gesenkt, aber die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Die Inflation komme bei den Zutatenherstellern innerhalb von Europas Chemiebranche an, schrieb Alex Sloane am Donnerstagnachmittag mit Blick auf den Kostensprung durch den Nahost-Krieg. Der Preisschock lasse das Preiskarussell wieder drehen. Das Hauptproblem sei aber der Absatz. Beim Aromenhersteller seien die Risiken besonders akut, mit Blick auf den Mix aus ölabhängigen Umsatzkosten, möglichen Problemen bei der Preiserhöhung und einer generellen Nahost-Abhängigkeit./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 2.872EUR auf Lang & Schwarz (27. März 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Alex Sloane
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3050
Kursziel alt: 3550
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Alex Sloane
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3050
Kursziel alt: 3550
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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