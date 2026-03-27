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    AKTIE IM FOKUS

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    Knorr-Bremse wieder auf Erholungskurs nach BofA-Empfehlung

    Für Sie zusammengefasst
    • BofA-Kaufempfehlung beflügelt Knorr-Bremse
    • Tradegate Kurs 101,10 Euro nahe 21-Tage-Linie
    • Exponentielle 200-Tage-Linie bei 92,70 gehalten
    AKTIE IM FOKUS - Knorr-Bremse wieder auf Erholungskurs nach BofA-Empfehlung
    Foto: Andreas Gebert - picture alliance / dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Knorr-Bremse sind am Freitagmorgen nach einer Kaufempfehlung der Bank of America (BofA) gefragt. Auf der Handelsplattform Tradegate erholten sie sich gegenüber dem Xetra-Schluss um 2,8 Prozent auf 101,10 Euro.

    Sie steuern damit wieder ihre 21-Tage-Linie bei aktuell 102,46 Euro an. Im Zuge des Iran-Kriegs hatten sie bis zum Montag zwischenzeitlich fast 17 Prozent verloren, dann aber mit 92,70 Euro ihre exponentielle 200-Tage-Linie gehalten.

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    Der Iran-Krieg lege Europas Maschinenbaubranche zunächst eine Zwangsjacke an, schrieb BofA-Experte Alexander Jones. Die Erholung verzögere sich wohl allerdings nur und gerate nicht grundsätzlich aus der Spur.

    In Knorr-Bremse sieht er durch den hohen Umsatzanteil des robusten Geschäfts mit Bremssystemen für Schienenfahrzeuge einen Hort der Stabilität./ag/zb


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    Knorr-Bremse

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    ISIN:DE000KBX1006WKN:KBX100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

    Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 101 auf Tradegate (27. März 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um +2,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 15,89 Mrd..

    Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Knorr-Bremse Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +1,42 %/+32,86 % bedeutet.




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