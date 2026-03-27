BARCLAYS stuft SYMRISE AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 84 auf 81 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Inflation komme bei den Zutatenherstellern innerhalb von Europas Chemiebranche an, schrieb Alex Sloane am Donnerstagnachmittag mit Blick auf den Kostensprung durch den Nahost-Krieg. Der Preisschock lasse das Preiskarussell wieder drehen. Das Hauptproblem sei aber der Absatz. Beim Schweizer Symrise-Konkurrenten Givaudan strich Sloane sein positives Anlagevotum, da er dort die Risiken für besonders akut hält./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 71,20EUR auf Tradegate (27. März 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Alex Sloane

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 81

Kursziel alt: 84

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

