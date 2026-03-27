ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Beiersdorf auf 'Neutral' - Ziel runter auf 90 Euro
- Goldman Sachs senkt Kursziel auf 90€, stuft auf Neutral
- Abhängigkeit von Nivea bremst Wachstum im Massenmarkt
- Bilanz stark, Margenpotenzial gering, Rückkäufe schwach
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 95 auf 90 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die Abhängigkeit von der Marke Nivea bremse das Wachstum der Hamburger, schrieb Olivier Nicolai am Freitag. Der Massenmarkt für Schönheitspflege sei enorm schwierig. In der Phase der "Neukalibrierung" sieht Nicolai zunächst kaum Margenpotenzial. Die Bilanz sei zwar enorm stark, werde aber nicht genutzt und das Aktienrückkaufprogramm sei enttäuschend./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 05:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 74,26 auf Tradegate (27. März 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +2,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -29,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 18,28 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -6,79 %/+26,50 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 90 Euro
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Habe lange davon geträumt, diese Akte zu solch günstigen Kursen kaufen zu können. Bin seit heute Morgen zu 73 € ein (klitzekleiner) BEI-Aktionär. :)
Da ich viel mit Chinesen zu tun habe, ich sehe keinen Taiwan Konflikt dahingehend, daß China den Großangriff macht, wenngleich die Chance für sowas jetzt angesichts der ganzen Krisen so günstig wie nie wäre, da die USA Ihren Munitionsbestand komplett verballern. Würde China das tun, wäre der Planet gespalten. Das ist nicht im Interesse von China. Die wollen auch in Frieden leben.