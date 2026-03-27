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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman senkt Beiersdorf auf 'Neutral' - Ziel runter auf 90 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs senkt Kursziel auf 90€, stuft auf Neutral
    • Abhängigkeit von Nivea bremst Wachstum im Massenmarkt
    • Bilanz stark, Margenpotenzial gering, Rückkäufe schwach
    ANALYSE-FLASH - Goldman senkt Beiersdorf auf 'Neutral' - Ziel runter auf 90 Euro
    Foto: Beiersdorf AG

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 95 auf 90 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die Abhängigkeit von der Marke Nivea bremse das Wachstum der Hamburger, schrieb Olivier Nicolai am Freitag. Der Massenmarkt für Schönheitspflege sei enorm schwierig. In der Phase der "Neukalibrierung" sieht Nicolai zunächst kaum Margenpotenzial. Die Bilanz sei zwar enorm stark, werde aber nicht genutzt und das Aktienrückkaufprogramm sei enttäuschend./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 05:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Beiersdorf

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    +2,67 %
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    -19,61 %
    -36,62 %
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    -15,98 %
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    +2.420,13 %
    ISIN:DE0005200000WKN:520000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 74,26 auf Tradegate (27. März 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +2,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -29,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 18,28 Mrd..

    Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -6,79 %/+26,50 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 90 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00, was eine Steigerung von +20,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Beiersdorf - 520000 - DE0005200000

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Beiersdorf. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang von Beiersdorf, der Unterstützungen um ~80/76€ durchbrach und das Papier auf 2015/2016‑Niveaus brachte. Diskutiert werden KGV ~15 versus historische 25–30, höhere Gewinne/Buchwert gegenüber 2015, Margendruck, starke Bilanz/Cash (~4 Mrd.) und ARP (~750 Mio.) sowie Insiderkäufe ~82–84€. Technisch und über Optionen (puts bei 80/81) sieht man weiteres Abwärtsrisiko, andere erwarten Erholung nach HV/ARP.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Beiersdorf eingestellt.

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