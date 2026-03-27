Goldman senkt Beiersdorf auf 'Neutral' - Ziel runter auf 90 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 74,26 auf Tradegate (27. März 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +2,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -29,44 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 18,28 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -6,79 %/+26,50 % bedeutet.