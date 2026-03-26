Konsens geht von sinkenden Wachstumsraten aus!

Die Aktien von US-Softwareunternehmen sind derzeit erneut von Sorgen über einen Bedeutungsverlust aufgrund des wachsenden Einsatzes Künstlicher Intelligenz (KI) betroffen. Im New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial war Salesforce mit einem Kursrückgang von 5,5 Prozent am vergangenen Dienstag der größte Verlierer. So entwickelt die Cloud-Computing-Sparte AWS von Amazon einen KI-Agenten, der bestimmte Funktionen in den Bereichen Vertrieb, Geschäftsentwicklung und weiteren Abteilungen automatisieren soll. Bereits in den vergangenen Monaten hatten neue Werkzeuge von KI-Spezialisten wie Anthropic Zweifel an den Wachstumsaussichten etablierter Softwareunternehmen geweckt. Am Montagabend teilte Anthropic außerdem mit, dass sein Chatbot Claude nun in der Lage sei, den Computer eines Nutzers zu steuern, um Aufgaben wie die Navigation im Browser und das Ausfüllen von Tabellenkalkulationen zu übernehmen.

Der Aktienkurs der Salesforce Incorporated hat seit dem Erreichen seines Allzeithochs bei 369,00 US-Dollar am 4. Dezember 2024 und der Bildung eines Doppeltops am 28. Januar 2025 deutlich an Wert eingebüßt. Ausgehend vom zweiten Hoch am 28. Januar fiel der Kurs relativ rasch und erreichte am 7. April 2025 ein partielles Tief bei 230,00 US-Dollar. Von diesem Punkt an erholte sich die Aktie kurzzeitig, bevor sie eine leichte Abwärtsbewegung fortsetzte. Ab dem 13. Januar 2026 sank der Kurs in kurzer Zeit auf das partielle Tief bei 174,57 US-Dollar, was einem Verlust von nahezu 48 Prozent innerhalb weniger Tage entspricht. Derzeit deutet vieles darauf hin, dass sich ein Boden bildet. Fundamental betrachtet prognostiziert der Marktkonsens für die Gewinnentwicklung von 2025/26 bis zum Geschäftsjahr 2027/28 eine Steigerung von 48 Prozent. Vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) könnte diese Prognose jedoch zu optimistisch sein. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2027/28 liegt bei 15,82, was im Vergleich zum 9-Jahres-Durchschnitt von 180 ungewöhnlich niedrig ist. Daraus lässt sich folgern, dass die Aktie entweder erheblich unterbewertet ist oder die KI-Disruption zu sinkenden Vermögenswerten und Gewinnen führen wird.

Salesforce Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Risikobereite Anleger, die von einer fallenden Aktie der Salesforce Incorporated bis auf 157,72 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Put-Optionsschein (WKN JU355Q) überproportional mit einem Omega von -2,46 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 46 % und dem Ziel bei 157,72 US-Dollar (3,77 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 27.04.2026 eine Rendite von rund 42 % zu erzielen. Steigt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 206,50 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 31 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,38 zu 1, wenn bei 206,50 US-Dollar (1,84 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für fallende Kurse WKN: JU355Q Typ: Put-Optionsschein akt. Kurs: 2,51 – 2,52 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 190,00 US-Dollar Basiswert: Salesforce Inc. akt. Kurs Basiswert: 184,93 US-Dollar Laufzeit: 15.01.2027 Kursziel: 3,77 Euro Omega: -2,46 Kurschance: + 42 Prozent Quelle J.P. Morgan

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