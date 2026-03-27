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    Eurokurs kaum verändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro bei etwa 1,1523 US-Dollar kaum verändert
    • Reaktion auf Ultimatumverlängerung zunächst verhalten
    • Inflationssorgen durch Öl- und Gaspreise, EZB-Daten
    Devisen - Eurokurs kaum verändert
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1523 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

    Am Devisenmarkt fiel die Reaktion auf die Verlängerung eines Ultimatums an den Iran durch US-Präsident Donald Trump zunächst verhalten aus. Nach Einschätzung von Analysten der Dekabank bleibt die Unsicherheit an den Märkten weiter bestehen. Sie werde durch die jüngsten Entscheidungen der US-Regierung "nur eben verlängert".

    Generell sind Inflationssorgen, ausgelöst durch die hohen Preise für Öl und Gas, ein bestimmendes Thema bei den Anlegern. Es gebe die Spekulation auf höhere Zinsen, heißt es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen. Vor diesem Hintergrund stehen Daten zur Inflationserwartung im Fokus, die von der Europäischen Zentralbank im weiteren Verlauf des Tages erwartet werden./jkr/stk





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