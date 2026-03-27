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    GRAMMER AG: Deutliche Profitabilitätssteigerung im Geschäftsjahr 2025

    Trotz rückläufigem Umsatz verzeichnete die GRAMMER AG 2025 deutliche Ergebnisverbesserungen und legt damit den Grundstein für weiteres profitables Wachstum bis 2028.

    GRAMMER AG: Deutliche Profitabilitätssteigerung im Geschäftsjahr 2025
    Foto: vadimborkin - 258917169
    • Der Umsatz der GRAMMER AG im Geschäftsjahr 2025 lag bei 1.821,2 Mio. EUR, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (1.921,7 Mio. EUR) darstellt
    • Das operative EBIT stieg deutlich auf 75,1 Mio. EUR (Vorjahr 41,6 Mio. EUR), die operative EBIT-Rendite verbesserte sich auf 4,1 %
    • Das Ergebnis vor Steuern lag bei 32,5 Mio. EUR, nach einem Verlust im Vorjahr (-23,7 Mio. EUR), das Ergebnis nach Steuern betrug 23,5 Mio. EUR (Vorjahr -48,0 Mio. EUR)
    • Der Free Cashflow aus fortgeführten Aktivitäten verbesserte sich erheblich auf 39,1 Mio. EUR (Vorjahr -18,9 Mio. EUR)
    • Das „Top 10“ Maßnahmen-Programm trug maßgeblich zur Profitabilitätssteigerung bei, durch Kapazitätsanpassungen, Effizienzsteigerungen und Kostenreduktionen
    • Für 2026 plant GRAMMER eine leichte Umsatzsteigerung auf rund 1,9 Mrd. EUR und eine weitere Verbesserung der Profitabilität, mit einem operativen EBIT von ca. 80 Mio. EUR sowie einer Mittelfristplanung bis 2028 mit Ziel 2,5 Mrd. EUR Umsatz und über 5 % EBIT-Marge

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025, bei Grammer ist am 27.03.2026.

    Der Kurs von Grammer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,5750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,33 % im Plus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,5000EUR das entspricht einem Minus von -1,14 % seit der Veröffentlichung.


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