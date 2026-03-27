JPMORGAN stuft H&M auf 'Underweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 123 Kronen auf "Underweight" belassen. Das Modeunternehmen habe durchwachsene Resultate für das erste Geschäftsquartal vorgelegt, schrieb Georgina Johanan am Freitag. Sie sei sich zudem bewusst, dass die Schweden im Falle eines anhaltenden Konflikts im Nahen Osten einem im Branchenvergleich relativ hohen Ertragsrisiko ausgesetzt seien./rob/edh/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 15,52EUR auf Tradegate (27. März 2026, 09:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Georgina Johanan
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 123
Kursziel alt: 123
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Georgina Johanan
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 123
Kursziel alt: 123
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
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