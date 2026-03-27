JPMORGAN stuft H&M auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 123 Kronen auf "Underweight" belassen. Das Modeunternehmen habe durchwachsene Resultate für das erste Geschäftsquartal vorgelegt, schrieb Georgina Johanan am Freitag. Sie sei sich zudem bewusst, dass die Schweden im Falle eines anhaltenden Konflikts im Nahen Osten einem im Branchenvergleich relativ hohen Ertragsrisiko ausgesetzt seien./rob/edh/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 15,52EUR auf Tradegate (27. März 2026, 09:01 Uhr) gehandelt.