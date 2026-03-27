Wuestenrot & Wuerttembergische: W&W-Gruppe erwartet kräftiges Ergebnis 2025
Mit kräftigem Gewinnsprung, wachsendem Neugeschäft und solider Bilanz setzt die W&W-Gruppe 2025 ein deutliches Ausrufezeichen im Versicherungs- und Finanzmarkt.
Foto: Marijan Murat - dpa
- IFRS-Konzernüberschuss 2025 mehr als verdreifacht auf 121 Millionen Euro; HGB-Ergebnis der W&W AG stieg auf 146 Millionen Euro; Hauptversammlung vorgeschlagene Dividende: 65 Eurocent je Aktie.
- Starkes Neugeschäft führte zu ausgeweitetem Marktanteil; Gesamtwachstum u. a. durch Kfz (+9,8 %), Privatkunden (+9,1 %) und Firmenkunden (+3,8 %).
- Schaden-/Unfallversicherung: Combined Ratio (brutto) verbessert auf 86,2 % (Vorjahr 102,7); Neu- und Ersatzgeschäft 472 Millionen Euro; Jahresbestandsbeitrag +8,3 %.
- Lebensversicherung baut Marktposition aus: Beitragssumme des Neugeschäfts +13,7 % auf 3,69 Milliarden Euro; Neugeschäft (laufend + Einmal) 535 Millionen Euro (+15,6 %); bAV rund 1,2 Milliarden Euro.
- Wohnen / Bausparen: Neugeschäftsvolumen Wohnen 16,49 Milliarden Euro (+5,2 %); Wüstenrot Bausparkasse Brutto-Neugeschäft 11,07 Milliarden Euro; Baudarlehenbestand 30,1 Milliarden Euro (+≈6 %); Bauspar-Marktanteil knapp 18 %.
- Solide Bilanz und Ausblick: Bilanzsumme 72,5 Milliarden Euro, Konzerneigenkapital 4,96 Milliarden Euro; S&P bestätigt A‑Rating (A‑) mit stabilem Ausblick; Konzernziel 2026: IFRS-Ergebnis 120–150 Millionen Euro; verstärkter KI‑Einsatz und Qualifizierungsoffensive (Adam Riese: >450.000 Kundinnen und Kunden).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Wuestenrot & Wuerttembergische ist am 27.03.2026.
Der Kurs von Wuestenrot & Wuerttembergische lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -6,04 % im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,320EUR das entspricht einem Plus von +0,14 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.503,29PKT (-0,85 %).
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