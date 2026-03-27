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    Firma setzt neue Maßstäbe

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    AstraZeneca überrascht mit Durchbruch: Aktie steigt stark

    AstraZeneca erzielt mit dem Medikamentenkandidaten Tozorakimab einen Durchbruch bei der Lungenerkrankung COPD.

    Firma setzt neue Maßstäbe - AstraZeneca überrascht mit Durchbruch: Aktie steigt stark
    Foto: Marcus Brandt/dpa

    AstraZeneca hat positive Ergebnisse für seinen Medikamentenkandidaten Tozorakimab zur Behandlung der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) vorgelegt, wie Dow Jones berichtet. Wie der britische Pharmakonzern am Freitag mitteilte, erreichte der Wirkstoff in zwei klinischen Phase-3-Studien den primären Endpunkt.

    Demnach konnte Tozorakimab die jährliche Zahl moderater bis schwerer Exazerbationen senken. Dieser Effekt zeigte sich sowohl in der primären Patientengruppe ehemaliger Raucher als auch in der gesamten Studienpopulation, die frühere und aktuelle Raucher umfasste. Nach Angaben des Unternehmens wurde der Wirkstoff insgesamt gut vertragen und zeigte ein günstiges Sicherheitsprofil.

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    AstraZeneca betonte zudem, dass sich Tozorakimab von anderen Behandlungsansätzen unterscheide. Der Antikörper ziele nicht nur auf Entzündungen ab, sondern unterbreche auch den Kreislauf der gestörten Schleimfunktion, der als wichtiger Treiber der Erkrankung gilt.

    COPD zählt weltweit zu den häufigsten Todesursachen. Tozorakimab wird derzeit in weiteren Phase-3-Studien bei COPD geprüft. Darüber hinaus läuft eine späte klinische Studie bei schweren viralen Erkrankungen der unteren Atemwege sowie eine Phase-2-Studie bei Asthma.

    Die Aktie ist am Freitag (10:30 Uhr, MEZ) 3,74 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 165,05 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,61 % und einem Kurs von 164,9EUR auf Tradegate (27. März 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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