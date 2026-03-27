Audi plant neue Führungsstruktur nach Teamchef-Abschied

SUZUKA (dpa-AFX) - Nach der plötzlichen Trennung von Teamchef Jonathan Wheatley plant Audi mit einer neuen Rollenverteilung an der Spitze des Formel-1-Teams. Projektleiter Mattia Binotto, der vorerst auch Wheatleys Aufgaben übernommen hat, erklärte vor dem Grand Prix in Japan, der Rennstall suche nicht nach einem neuen Teamchef. "Ich muss mich neu organisieren und die Struktur des Teams reorganisieren", sagte Binotto dem TV-Sender Sky.

Wenige Tage vor dem dritten Saisonlauf in Suzuka hatte Audi überraschend den Abschied von Wheatley "aus persönlichen Gründen" verkündet. Der Brite hatte bei dem deutschen Werksteam eine Doppelspitze mit dem Italiener Binotto gebildet und war nur ein Jahr im Amt. "Es war sehr schnell und überraschend, manchmal sind die Dinge eben so", sagte Binotto zu der Trennung. Wheatley habe das Team informiert, dass er sich nicht langfristig verpflichten könne.