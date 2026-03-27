Großer Mehrheit geht Spritpreis-Politik der Regierung nicht weit genug
- 80 Prozent bewerten Maßnahmen als zu schwach
- 73 Prozent fordern vorübergehende Steuersenkung
- Tägliche Preisänderung nun auf 12 Uhr begrenzt
BERLIN (dpa-AFX) - Eine deutliche Mehrheit der Menschen in Deutschland hält die Maßnahmen der Bundesregierung gegen steigende Spritpreise für unzureichend. Laut ZDF-"Politbarometer" kritisieren 80 Prozent der Befragten das Vorgehen als zu schwach. 14 Prozent halten die Maßnahmen für angemessen, 3 Prozent gehen sie zu weit.
Viele Menschen fordern demnach eine vorübergehende Senkung von Steuern und Abgaben auf Benzin und Diesel: 73 Prozent befürworten einen solchen Schritt, 25 Prozent lehnen ihn ab. Die Unterstützung ist über die meisten Parteianhängerschaften hinweg mehrheitlich vorhanden, lediglich bei Anhängern der Grünen zeigt sich ein gespaltenes Bild.
Angesichts der hohen Spritpreise hatte der Bundestag am Donnerstag ein Maßnahmenpaket beschlossen. Künftig sollen Tankstellen nur noch einmal am Tag, um 12.00 Uhr, die Preise erhöhen dürfen. Preissenkungen sollen immer möglich sein. Die neue Regel könnte vor Ostern in Kraft treten. Fraglich aber ist, ob sie preisdämpfend wirkt. Außerdem soll das Bundeskartellamt mehr Befugnisse gegen überhöhte Preise bekommen./dmo/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 6,699 auf Tradegate (27. März 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +2,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 224,72 Mrd..
Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3717. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,63GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -17,23 %/+12,87 % bedeutet.
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Genau. Ich kenne Arbeitnehmer die brauchen in der Woche 100 € und wieviel jetzt.
Als Planungsgrundlage für 2026 legt der Konzern einen Referenzpreis von 60 Dollar je Barrel Brent zugrunde. Derzeit notiert Brent bei rund 69 Dollar. Das Unternehmen betont, dass das Volumen der Rückkäufe im Jahresverlauf flexibel an die Preisentwicklung angepasst werden kann. Unverändert bleibt jedoch die angestrebte Bandbreite für das Gesamtjahr: 3 bis 6 Milliarden Dollar sollen weiterhin an die Aktionäre über Rückkäufe fließen.
Dividende steigt trotz niedrigerer Gewinne
Während die Rückkäufe reduziert werden, bleibt die Dividendenpolitik expansiv. Der Vorstand schlägt für das vierte Quartal eine Schlussdividende von 0,85 Euro je Aktie vor. Für das Gesamtjahr 2025 würde sich die Ausschüttung damit auf 3,40 Euro je Aktie summieren. Gegenüber 2024 entspricht das einem Anstieg von 5,6 Prozent.
Die Zwischendividende in Höhe von 0,85 Euro bleibt unverändert. Damit setzt der Konzern trotz rückläufiger Gewinne ein Signal der Stabilität in der laufenden Ausschüttungspolitik, während er bei den flexibleren Aktienrückkäufen deutlich zurückhaltender agiert.
Die Kombination aus moderatem Ergebnisrückgang, höheren Abschreibungen und einer vorsichtigeren Kapitalallokation spiegelt ein Umfeld wider, das stärker von Preisschwankungen und Unsicherheiten im Energiemarkt geprägt ist.
Der französische Ölkonzern https://www.wallstreet-online.de/aktien/totalenergies-aktie gab am Montag bekannt, dass er eine Vereinbarung zur Fusion seiner Ölaktivitäten in der britischen Nordsee mit NEO NEXT Energy, einem Joint Venture des spanischen Konzerns Repsol und HitecVision, getroffen hat. TotalEnergies wird im Tausch gegen seine Vermögenswerte eine Beteiligung von 47,5 Prozent an dem umbenannten Unternehmen NEO NEXT+ übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Repsol wird 23,63 Prozent der Anteile halten, während HitecVision die verbleibenden 28,88 Prozent besitzt. Der Abschluss der Fusion wird für das erste Halbjahr 2026 erwartet.
Wie TotalEnergies mitteilte, soll NEO NEXT+ mit einer Produktion von mehr als 250.000 Barrel Öläquivalent pro Tag im Jahr 2026 der größte Öl- und Gasproduzent in der Region werden. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, so die Unternehmen. Die Allianz, die neun Monate nach der Fusion von Repsol und NEO Energy geschlossen wurde, ist die jüngste Konsolidierung von Unternehmen, die im Becken tätig sind, nachdem die britische Regierung nach dem Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 eine Sondersteuer eingeführt hatte.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20253280-analysten-kaufempfehlung-oel-deal-sprengkraft-fusion-totalenergies-attraktiver