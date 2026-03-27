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    Großer Mehrheit geht Spritpreis-Politik der Regierung nicht weit genug

    Für Sie zusammengefasst
    • 80 Prozent bewerten Maßnahmen als zu schwach
    • 73 Prozent fordern vorübergehende Steuersenkung
    • Tägliche Preisänderung nun auf 12 Uhr begrenzt
    Großer Mehrheit geht Spritpreis-Politik der Regierung nicht weit genug
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Eine deutliche Mehrheit der Menschen in Deutschland hält die Maßnahmen der Bundesregierung gegen steigende Spritpreise für unzureichend. Laut ZDF-"Politbarometer" kritisieren 80 Prozent der Befragten das Vorgehen als zu schwach. 14 Prozent halten die Maßnahmen für angemessen, 3 Prozent gehen sie zu weit.

    Viele Menschen fordern demnach eine vorübergehende Senkung von Steuern und Abgaben auf Benzin und Diesel: 73 Prozent befürworten einen solchen Schritt, 25 Prozent lehnen ihn ab. Die Unterstützung ist über die meisten Parteianhängerschaften hinweg mehrheitlich vorhanden, lediglich bei Anhängern der Grünen zeigt sich ein gespaltenes Bild.

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    Angesichts der hohen Spritpreise hatte der Bundestag am Donnerstag ein Maßnahmenpaket beschlossen. Künftig sollen Tankstellen nur noch einmal am Tag, um 12.00 Uhr, die Preise erhöhen dürfen. Preissenkungen sollen immer möglich sein. Die neue Regel könnte vor Ostern in Kraft treten. Fraglich aber ist, ob sie preisdämpfend wirkt. Außerdem soll das Bundeskartellamt mehr Befugnisse gegen überhöhte Preise bekommen./dmo/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 6,699 auf Tradegate (27. März 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +2,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 224,72 Mrd..

    Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3717. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,63GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -17,23 %/+12,87 % bedeutet.




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