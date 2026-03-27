BARCLAYS stuft NOVARTIS AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Equal Weight" belassen. James Gordon sieht sich in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum ersten Quartal auf Augenhöhe mit dem Analystenkonsens, was die Umsatzentwicklung des Pharmakonzerns betrifft. Auf der Ergebnisseite jedoch sei er etwas anspruchsvoller, ergänzte der Experte. Er rechnet damit, dass die Ziele für das Gesamtjahr bestätigt werden./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 130,2EUR auf Lang & Schwarz (27. März 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

