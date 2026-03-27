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    Schockierende Zahlen

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    DAX-Konzerne kämpfen mit größtem Gewinnrückgang seit 2021

    Die DAX-Konzerne haben 2025 den schwächsten Umsatz und Gewinn seit 2021 erzielt. Mit einem Rückgang von 0,6 Prozent beim Umsatz und einem Gewinnminus von 4 Prozent ist die Lage ernst.

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    Schockierende Zahlen - DAX-Konzerne kämpfen mit größtem Gewinnrückgang seit 2021
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    Die größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland haben im vergangenen Jahr schwache Ergebnisse erzielt. Laut einer Analyse der Unternehmensberatung EY verzeichneten die 40 größten DAX-Konzerne im Jahr 2025 den niedrigsten Gewinn und Umsatz seit 2021.

    Der Gesamtumsatz aller Unternehmen im Deutschen Aktienindex sank um 0,6 Prozent, und der Gewinn ging um vier Prozent zurück. Besonders negativ fiel das vierte Quartal aus, in dem der Umsatz um 3,3 Prozent und der Gewinn um 14 Prozent schrumpften.

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    Die schwache Bilanz wurde durch rückläufige Umsätze in Nordamerika und Asien verstärkt. In Nordamerika fielen die Umsätze um vier Prozent, und in Asien wurde sogar ein Minus von neun Prozent verzeichnet. In Europa hingegen konnten die DAX-Unternehmen ein Umsatzplus von drei Prozent erwirtschaften.

    Trotz der negativen Gesamtentwicklung war 2025 nicht für alle Unternehmen ein Krisenjahr. Laut EY verzeichneten 53 Prozent der DAX-Konzerne eine Umsatzsteigerung, wobei vier Unternehmen sogar mehr als zehn Prozent mehr Umsatz generierten.

    Gewinnentwicklung ebenfalls uneinheitlich

    Während die Finanzbranche einen Rekordgewinn von 46,4 Milliarden Euro erzielte, sank der Gewinn der übrigen Unternehmen insgesamt um elf Prozent.

    Die schwachen finanziellen Ergebnisse spiegeln sich auch in der Zahl der Beschäftigten wider. Laut EY gingen weltweit rund 32.000 Stellen verloren. Die Zahl der Mitarbeiter in den DAX-Unternehmen schrumpfte im Vergleich zum Vorjahr um knapp ein Prozent auf 3,95 Millionen.

    EY-Chef Henrik Ahlers fasste die Bilanz des vergangenen Jahres zusammen:

    "Umsatz und Gewinn liegen auf mehrjährigen Tiefstständen, die Gewinnmargen schrumpfen – und derzeit spricht kaum etwas für eine baldige Trendwende."

    Die Ergebnisse der DAX-Konzerne seien ein deutliches Zeichen für die Herausforderungen, vor denen die deutsche Wirtschaft aktuell steht. Ahlers betonte, dass die schwachen Zahlen den Zustand des Standorts widerspiegeln und die großen Schwierigkeiten aufzeigen, mit denen Unternehmen in Deutschland konfrontiert sind.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 22.375PKT auf Ariva Indikation (27. März 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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