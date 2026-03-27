CTS Eventim Aktie deutlicher Kursrutsch - -19,22 % - 27.03.2026

Mit einer Performance von -19,22 % musste die CTS Eventim Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,66 %, geht es heute bei der CTS Eventim Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

CTS Eventim dominiert den europäischen Markt mit einem umfassenden Ticketing- und Eventportfolio, unterstützt durch modernste Technologie und ein weitreichendes Vertriebsnetz.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die CTS Eventim Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -31,86 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CTS Eventim Aktie damit um -18,53 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,09 %. Im Jahr 2026 gab es für CTS Eventim bisher ein Minus von -32,55 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,86 % geändert.

CTS Eventim Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,53 % 1 Monat -19,09 % 3 Monate -31,86 % 1 Jahr -46,93 %

Informationen zur CTS Eventim Aktie

Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,30 Mrd.EUR € wert.

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CTS Eventim Aktie jetzt kaufen?

Ob die CTS Eventim Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CTS Eventim Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.