Redwood AI, das "Quantum Algorithms Institute" und die "UBC" lancieren "Mitacs Accelerate"-Projekt zur Beschleunigung der chemischen Synthese mittels KI und Quantencomputing

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redwood AI Aktie

Die Redwood AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 3,28 auf Frankfurt (27. März 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redwood AI Aktie um +25,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Redwood AI bezifferte sich zuletzt auf 109,91 Mio..