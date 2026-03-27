Redwood AI, das "Quantum Algorithms Institute" und die "UBC" lancieren "Mitacs Accelerate"-Projekt zur Beschleunigung der chemischen Synthese mittels KI und Quantencomputing
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
Lüdenscheid (ots) - Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) ,freut sich,
den Termin für den Start eines von Mitacs Accelerate geförderten
Forschungsprojekts mit der "University of British Columbia" ("UBC") bekannt zu
geben, das in Zusammenarbeit mit dem "Quantum Algorithms Institute" ("QAI")
durchgeführt wird. Redwood AI und das QAI nehmen als gleichberechtigte
Partnerorganisationen an diesem Projekt teil, das voraussichtlich im April 2026
startet.
Dieses Forschungsprojekt ist ein wichtiger Schritt im Rahmen von Redwoods
konsequenten Bemühungen, Zukunftstechnologien für reale chemische Anwendungen zu
erschließen. Ziel des Projekts ist es, durch die Verbindung von künstlicher
Intelligenz mit Methoden des Quantencomputing raschere und effizientere Ansätze
für die chemische Synthese zu erarbeiten, was langfristig eine Verkürzung der
Forschungsdauer und eine Senkung der Kosten für Anwendungen in der
Arzneimittelentwicklung und in der Verteidigungsbranche ermöglicht.
Im Zuge dieses Forschungsprojekts wird Redwood eng mit dem "QAI" und der "UBC"
zusammenarbeiten, um Verfahren des Quantencomputing in die Workflows der
KI-gestützten chemischen Synthese zu integrieren. Im Rahmen des Projekts erhält
Redwood Zugang zu modernster Quanteninfrastruktur, unter anderem auch zu
Hardware-Plattformen, die von der Quantencomputing-Firma "D-Wave Quantum Inc.",
die an der Börse Nasdaq notiert, entwickelt wurden und über die
Technologiepartnerschaften sowie das technische Support-Netzwerk von "QAI"
bereitgestellt werden.
Die Forschungsarbeiten werden sich auf zwei für die chemische Entwicklung
äußerst wichtige Anwendungen konzentrieren. Mit der ersten soll untersucht
werden, wie KI-Modelle chemische Informationen mit Hilfe des Quantencomputing
besser darstellen und erlernen können. Ziel ist hier, treffsicherere Vorhersagen
und Erkenntnisse über vielfältige molekulare Räume hinweg zu ermöglichen. Die
zweite beschäftigt sich vor allem mit der Planung von Synthesewegen. Hier
könnten quantenunterstützte Optimierungsmethoden dazu beitragen, solche Wege
effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Zusammen zeigen diese
Herausforderungen die alltäglichen Engpässe für Chemiker und Forscher in vielen
Bereichen auf, in denen verbesserte Prognosen und Planungen die
Entwicklungsgeschwindigkeit, die Kosten und die Erfolgsraten direkt beeinflussen
können. Dies gilt insbesondere für Bereiche wie die pharmazeutische Entwicklung
und das Verteidigungswesen, in denen häufig eine rasche Skalierung verlangt
wird. Durch die Einbindung von quantenbasierten Ansätzen in die moderne KI zielt
das Projekt darauf ab, die praktischen Grenzen herkömmlicher Rechenwerkzeuge zu
den Termin für den Start eines von Mitacs Accelerate geförderten
Forschungsprojekts mit der "University of British Columbia" ("UBC") bekannt zu
geben, das in Zusammenarbeit mit dem "Quantum Algorithms Institute" ("QAI")
durchgeführt wird. Redwood AI und das QAI nehmen als gleichberechtigte
Partnerorganisationen an diesem Projekt teil, das voraussichtlich im April 2026
startet.
Dieses Forschungsprojekt ist ein wichtiger Schritt im Rahmen von Redwoods
konsequenten Bemühungen, Zukunftstechnologien für reale chemische Anwendungen zu
erschließen. Ziel des Projekts ist es, durch die Verbindung von künstlicher
Intelligenz mit Methoden des Quantencomputing raschere und effizientere Ansätze
für die chemische Synthese zu erarbeiten, was langfristig eine Verkürzung der
Forschungsdauer und eine Senkung der Kosten für Anwendungen in der
Arzneimittelentwicklung und in der Verteidigungsbranche ermöglicht.
Im Zuge dieses Forschungsprojekts wird Redwood eng mit dem "QAI" und der "UBC"
zusammenarbeiten, um Verfahren des Quantencomputing in die Workflows der
KI-gestützten chemischen Synthese zu integrieren. Im Rahmen des Projekts erhält
Redwood Zugang zu modernster Quanteninfrastruktur, unter anderem auch zu
Hardware-Plattformen, die von der Quantencomputing-Firma "D-Wave Quantum Inc.",
die an der Börse Nasdaq notiert, entwickelt wurden und über die
Technologiepartnerschaften sowie das technische Support-Netzwerk von "QAI"
bereitgestellt werden.
Die Forschungsarbeiten werden sich auf zwei für die chemische Entwicklung
äußerst wichtige Anwendungen konzentrieren. Mit der ersten soll untersucht
werden, wie KI-Modelle chemische Informationen mit Hilfe des Quantencomputing
besser darstellen und erlernen können. Ziel ist hier, treffsicherere Vorhersagen
und Erkenntnisse über vielfältige molekulare Räume hinweg zu ermöglichen. Die
zweite beschäftigt sich vor allem mit der Planung von Synthesewegen. Hier
könnten quantenunterstützte Optimierungsmethoden dazu beitragen, solche Wege
effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Zusammen zeigen diese
Herausforderungen die alltäglichen Engpässe für Chemiker und Forscher in vielen
Bereichen auf, in denen verbesserte Prognosen und Planungen die
Entwicklungsgeschwindigkeit, die Kosten und die Erfolgsraten direkt beeinflussen
können. Dies gilt insbesondere für Bereiche wie die pharmazeutische Entwicklung
und das Verteidigungswesen, in denen häufig eine rasche Skalierung verlangt
wird. Durch die Einbindung von quantenbasierten Ansätzen in die moderne KI zielt
das Projekt darauf ab, die praktischen Grenzen herkömmlicher Rechenwerkzeuge zu
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redwood AI Aktie
Die Redwood AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 3,28 auf Frankfurt (27. März 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redwood AI Aktie um +25,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Redwood AI bezifferte sich zuletzt auf 109,91 Mio..
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte