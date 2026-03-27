    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRedwood AI AktievorwärtsNachrichten zu Redwood AI
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Redwood AI, das "Quantum Algorithms Institute" und die "UBC" lancieren "Mitacs Accelerate"-Projekt zur Beschleunigung der chemischen Synthese mittels KI und Quantencomputing

    Redwood AI, das "Quantum Algorithms Institute" und die "UBC" lancieren "Mitacs Accelerate"-Projekt zur Beschleunigung der chemischen Synthese mittels KI und Quantencomputing
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    Lüdenscheid (ots) - Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) ,freut sich,
    den Termin für den Start eines von Mitacs Accelerate geförderten
    Forschungsprojekts mit der "University of British Columbia" ("UBC") bekannt zu
    geben, das in Zusammenarbeit mit dem "Quantum Algorithms Institute" ("QAI")
    durchgeführt wird. Redwood AI und das QAI nehmen als gleichberechtigte
    Partnerorganisationen an diesem Projekt teil, das voraussichtlich im April 2026
    startet.

    Dieses Forschungsprojekt ist ein wichtiger Schritt im Rahmen von Redwoods
    konsequenten Bemühungen, Zukunftstechnologien für reale chemische Anwendungen zu
    erschließen. Ziel des Projekts ist es, durch die Verbindung von künstlicher
    Intelligenz mit Methoden des Quantencomputing raschere und effizientere Ansätze
    für die chemische Synthese zu erarbeiten, was langfristig eine Verkürzung der
    Forschungsdauer und eine Senkung der Kosten für Anwendungen in der
    Arzneimittelentwicklung und in der Verteidigungsbranche ermöglicht.

    Im Zuge dieses Forschungsprojekts wird Redwood eng mit dem "QAI" und der "UBC"
    zusammenarbeiten, um Verfahren des Quantencomputing in die Workflows der
    KI-gestützten chemischen Synthese zu integrieren. Im Rahmen des Projekts erhält
    Redwood Zugang zu modernster Quanteninfrastruktur, unter anderem auch zu
    Hardware-Plattformen, die von der Quantencomputing-Firma "D-Wave Quantum Inc.",
    die an der Börse Nasdaq notiert, entwickelt wurden und über die
    Technologiepartnerschaften sowie das technische Support-Netzwerk von "QAI"
    bereitgestellt werden.

    Die Forschungsarbeiten werden sich auf zwei für die chemische Entwicklung
    äußerst wichtige Anwendungen konzentrieren. Mit der ersten soll untersucht
    werden, wie KI-Modelle chemische Informationen mit Hilfe des Quantencomputing
    besser darstellen und erlernen können. Ziel ist hier, treffsicherere Vorhersagen
    und Erkenntnisse über vielfältige molekulare Räume hinweg zu ermöglichen. Die
    zweite beschäftigt sich vor allem mit der Planung von Synthesewegen. Hier
    könnten quantenunterstützte Optimierungsmethoden dazu beitragen, solche Wege
    effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Zusammen zeigen diese
    Herausforderungen die alltäglichen Engpässe für Chemiker und Forscher in vielen
    Bereichen auf, in denen verbesserte Prognosen und Planungen die
    Entwicklungsgeschwindigkeit, die Kosten und die Erfolgsraten direkt beeinflussen
    können. Dies gilt insbesondere für Bereiche wie die pharmazeutische Entwicklung
    und das Verteidigungswesen, in denen häufig eine rasche Skalierung verlangt
    wird. Durch die Einbindung von quantenbasierten Ansätzen in die moderne KI zielt
    das Projekt darauf ab, die praktischen Grenzen herkömmlicher Rechenwerkzeuge zu
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redwood AI Aktie

    Die Redwood AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 3,28 auf Frankfurt (27. März 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redwood AI Aktie um +25,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redwood AI bezifferte sich zuletzt auf 109,91 Mio..

    Seite 1 von 7 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Redwood AI, das "Quantum Algorithms Institute" und die "UBC" lancieren "Mitacs Accelerate"-Projekt zur Beschleunigung der chemischen Synthese mittels KI und Quantencomputing Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) ,freut sich, den Termin für den Start eines von Mitacs Accelerate geförderten Forschungsprojekts mit der "University of British Columbia" ("UBC") bekannt zu geben, das in Zusammenarbeit mit dem "Quantum …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     