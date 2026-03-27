BARCLAYS stuft CTS EVENTIM auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für CTS Eventim
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 05:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 05:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 05:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 05:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -19,01 % und einem Kurs von 54,55EUR auf Tradegate (27. März 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Bernd Klanten
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 98
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Bernd Klanten
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 98
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
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