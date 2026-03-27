Rapid Dose Therapeutics stärkt strategische Position und globalen Wachstumskurs

BURLINGTON, Ontario – 25. März 2026 / IRW-Press / Rapid Dose Therapeutics Corp. (CSE: DOSE) (OTCQB: RDTCF) („RDT“ oder das „Unternehmen“), ein führendes kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf innovative orale Dünnfilm-Arzneimittelverabreichung spezialisiert hat, freut sich, seinen Aktionären ein strategisches Update zu präsentieren, das die kontinuierliche Umsetzung seiner Strategie, die operative Widerstandsfähigkeit und die Ausweitung der globalen Präsenz hervorhebt.

In einem Umfeld, das von globaler Marktvolatilität und geopolitischer Unsicherheit geprägt ist, ist RDT mit einem Geschäftsmodell, das weitgehend vor externen Störungen geschützt ist, einzigartig positioniert. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ist nicht von ölgebundenen Vorleistungen oder globalen Transportbeschränkungen abhängig, und seine Kostenstruktur besteht hauptsächlich aus stabilen, festen Komponenten. Diese Positionierung ermöglicht es RDT, die operative Kontinuität aufrechtzuerhalten und sich voll und ganz auf die langfristige Wertschöpfung zu konzentrieren.

Seit Anfang 2026 hat RDT mehrere bedeutende Meilensteine erreicht, die das Risiko seiner Wachstumsstrategie weiter verringern und seine Position in wichtigen internationalen Märkten stärken.

Wichtige strategische Entwicklungen

Globale Expansion im Bereich geistiges Eigentum – Erteilung eines indischen Patents

RDT hat zusammen mit seinem Partner Aavishkar Oral Strips Pvt. Ltd. vom indischen Patentamt ein bedeutendes Patent (IN 582202) für seinen zweischichtigen Nikotin-Mundfilm erhalten. Dieser Erfolg erweitert das Portfolio an geistigem Eigentum des Unternehmens in einem der weltweit am schnellsten wachsenden Märkte für Nikotinalternativen und stärkt seine umfassendere globale IP-Strategie im Rahmen des Patentkooperationsvertrags mit potenziellem Schutz in 158 Rechtsordnungen weltweit. Link: Newsfile

Ausbau der globalen Zusammenarbeit im Tabakbereich

Das Unternehmen baut im vierten Jahr seiner Zusammenarbeit mit einem großen globalen Tabakpartner weiter an seiner Dynamik. Laufende pharmakokinetische (PK) Studien sollen zeigen, dass die QuickStrip-Nikotinformulierung von RDT das schnelle Absorptionsprofil traditioneller Zigaretten nachbilden kann – und so eine wirksame Suchtbekämpfung ohne die schädlichen Auswirkungen der Verbrennung ermöglicht. Link: RDT