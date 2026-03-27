BARCLAYS stuft LVMH auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 570 Euro auf "Equal Weight" belassen. Carole Madjo senkte in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen des ersten Quartals etwas ihre Schätzungen für den Luxusgüterkonzern. Sie geht davon aus, dass es das schwierigste Quartal wird, bevor im zweiten Jahresviertel die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr leichter werden./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 17:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 457EUR auf Tradegate (27. März 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Carole Madjo

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 570

Kursziel alt: 570

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 570,00 € , was eine Steigerung von +24,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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