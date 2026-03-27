BARCLAYS stuft LVMH auf 'Equal Weight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 570 Euro auf "Equal Weight" belassen. Carole Madjo senkte in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen des ersten Quartals etwas ihre Schätzungen für den Luxusgüterkonzern. Sie geht davon aus, dass es das schwierigste Quartal wird, bevor im zweiten Jahresviertel die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr leichter werden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 17:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 17:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 457EUR auf Tradegate (27. März 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Carole Madjo
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 570
Kursziel alt: 570
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Carole Madjo
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 570
Kursziel alt: 570
Währung: EUR
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