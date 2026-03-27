Zalando-Bonus-Zertifikat mit 26%-Chance und 36% Sicherheitspuffer

Da der Krieg im Nahen Osten das Handelsgeschehen von Zalando bislang nicht beeinträchtigen würde und der Online-Modehändler zu den Profiteuren von Künstlicher Intelligenz gehören könnte, bekräftigten die Experten von Barclays Capital mit einem Kursziel von 37 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie.

Anlage-Idee: Investoren, die auf dem ermäßigten Niveau eine Investition in die noch immer als „leicht unterbewertet“ eingeschätzte Zalando-Aktie in Erwägung ziehen und das Kursrisiko des direkten Aktieninvestments deutlich reduzieren wollen, könnten als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap mit einem besonders hohen Sicherheitspuffer in Erwägung ziehen, das sogar bei einem deutlichen Kursrückgang der Aktie hohe Renditechancen ermöglichen wird.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Zalando-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die Zalando-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 13,25 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 25. Juni 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 25 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Zalando-Aktie (ISIN: DE000DU9QJC4), befinden sich Bonuslevel und Cap bei 25 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 18. Juni 2027, aktivierte Barriere liegt bei 13,25 Euro. Beim Zalando-Aktienkurs von 20,67 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 19,85 Euro erwerben. Der Kauf des Zertifikates ist somit im Sinne der Anleger mit einem geringeren Kapitalaufwand als der direkte Kauf der Aktie verbunden.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 19,85 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum Juni 2027 einen Bruttoertrag von 25,94 Prozent (gleich 21 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 35,90 Prozent auf 13,25 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Zalando-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 13,25 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie, maximal mit dem Cap, zurückbezahlt. Wird dieser Schlusskurs unterhalb von 19,85 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates ermittelt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Zalando-Aktien oder von Anlageprodukten auf Zalando-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.