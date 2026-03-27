109 0 Kommentare MEDICLIN 2025: Solide Zahlen legen Basis für weiteres Wachstum

MEDICLIN blickt auf ein robustes Jahr 2025 zurück: Wachstum im Kerngeschäft, starke Postakut-Dynamik und klare Strategie für weiteres profitables Wachstum in 2026.

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