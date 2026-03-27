    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMEDICLIN AktievorwärtsNachrichten zu MEDICLIN
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    MEDICLIN 2025: Solide Zahlen legen Basis für weiteres Wachstum

    MEDICLIN blickt auf ein robustes Jahr 2025 zurück: Wachstum im Kerngeschäft, starke Postakut-Dynamik und klare Strategie für weiteres profitables Wachstum in 2026.

    MEDICLIN 2025: Solide Zahlen legen Basis für weiteres Wachstum
    Foto: adobe.stock.com
    • Das Geschäftsjahr 2025 von MEDICLIN war geprägt von einer stabilen operativen Entwicklung, insbesondere im Kerngeschäft Rehabilitation.
    • Der Umsatz stieg um 4,8 % auf 784,5 Mio. EUR, das EBIT wuchs um 3,5 % auf 55,4 Mio. EUR.
    • Das Segment Postakut verzeichnete einen Umsatzanstieg um 9,6 % auf 532,0 Mio. EUR und ein EBIT-Wachstum um 18,0 % auf 61,7 Mio. EUR.
    • Das Segment Akut erlebte einen Umsatzrückgang um 5,0 % auf 223,0 Mio. EUR, wobei der Umsatz bereinigt um Sondereffekte nur leicht um 0,7 % sank.
    • Für 2026 rechnet MEDICLIN mit einem Umsatzplus von 3,5 % bis 6,5 % und einem EBIT zwischen 57,0 Mio. EUR und 72,0 Mio. EUR, basierend auf einer soliden Auslastung.
    • MEDICLIN setzt weiterhin auf Digitalisierung und Prozessoptimierung, um die Patientenversorgung zu verbessern und die Wirtschaftlichkeit zu steigern.

    Der Kurs von MEDICLIN lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,5500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,72 % im Plus.


    MEDICLIN

    +2,29 %
    +4,07 %
    -7,25 %
    -1,10 %
    +22,60 %
    +14,74 %
    -18,64 %
    -26,19 %
    -67,60 %
    ISIN:DE0006595101WKN:659510





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    MEDICLIN 2025: Solide Zahlen legen Basis für weiteres Wachstum MEDICLIN blickt auf ein robustes Jahr 2025 zurück: Wachstum im Kerngeschäft, starke Postakut-Dynamik und klare Strategie für weiteres profitables Wachstum in 2026.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     