MEDICLIN 2025: Solide Zahlen legen Basis für weiteres Wachstum
MEDICLIN blickt auf ein robustes Jahr 2025 zurück: Wachstum im Kerngeschäft, starke Postakut-Dynamik und klare Strategie für weiteres profitables Wachstum in 2026.
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- Das Geschäftsjahr 2025 von MEDICLIN war geprägt von einer stabilen operativen Entwicklung, insbesondere im Kerngeschäft Rehabilitation.
- Der Umsatz stieg um 4,8 % auf 784,5 Mio. EUR, das EBIT wuchs um 3,5 % auf 55,4 Mio. EUR.
- Das Segment Postakut verzeichnete einen Umsatzanstieg um 9,6 % auf 532,0 Mio. EUR und ein EBIT-Wachstum um 18,0 % auf 61,7 Mio. EUR.
- Das Segment Akut erlebte einen Umsatzrückgang um 5,0 % auf 223,0 Mio. EUR, wobei der Umsatz bereinigt um Sondereffekte nur leicht um 0,7 % sank.
- Für 2026 rechnet MEDICLIN mit einem Umsatzplus von 3,5 % bis 6,5 % und einem EBIT zwischen 57,0 Mio. EUR und 72,0 Mio. EUR, basierend auf einer soliden Auslastung.
- MEDICLIN setzt weiterhin auf Digitalisierung und Prozessoptimierung, um die Patientenversorgung zu verbessern und die Wirtschaftlichkeit zu steigern.
Der Kurs von MEDICLIN lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,5500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,72 % im
Plus.
+2,29 %
+4,07 %
-7,25 %
-1,10 %
+22,60 %
+14,74 %
-18,64 %
-26,19 %
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