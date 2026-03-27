101 0 Kommentare Redwood AI: Wissenschaft, Netzwerk & Umsetzungskraft – Starkes KI-Unternehmen

Wenn Quantencomputer auf KI treffen, entsteht ein neues Labor: Redwood AI startet 2026 ein Forschungsprojekt, das chemische Synthese grundlegend beschleunigen soll.

Redwood AI startet im April 2026 ein gefördertes Forschungsprojekt mit der University of British Columbia und dem Quantum Algorithms Institute, um Quantencomputing in die chemische Synthese zu integrieren.

Ziel des Projekts ist es, durch die Verbindung von KI und Quantencomputing schnellere, effizientere Ansätze in der chemischen Entwicklung zu entwickeln, insbesondere für Arzneimittel und Verteidigung.

Redwood AI erhält Zugang zu moderner Quantenhardware, unter anderem von D-Wave Quantum Inc., und arbeitet eng mit dem QAI und der UBC zusammen, um quantenbasierte Optimierungsmethoden zu entwickeln.

Das Projekt konzentriert sich auf die Verbesserung der chemischen Informationsdarstellung durch KI sowie auf die Planung effizienterer Synthesewege, um Entwicklungszeiten zu verkürzen und Kosten zu senken.

Redwood AI operiert an der Schnittstelle der Wachstumssektoren Pharma, CDMO (Auftragsentwicklung und -fertigung) und KI-Wirkstoffmarkt, die bis 2034 bzw. 2035 erheblich wachsen sollen.

Das Unternehmen nutzt ein SaaS-Geschäftsmodell, das mit jeder neuen Kundeninstallation wächst, die Plattform wird kontinuierlich präziser, was einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil schafft und Redwood AI als bedeutenden Akteur in der KI-gestützten Chemie positioniert.





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