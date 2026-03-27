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    Redwood AI: Wissenschaft, Netzwerk & Umsetzungskraft – Starkes KI-Unternehmen

    Wenn Quantencomputer auf KI treffen, entsteht ein neues Labor: Redwood AI startet 2026 ein Forschungsprojekt, das chemische Synthese grundlegend beschleunigen soll.

    Redwood AI: Wissenschaft, Netzwerk & Umsetzungskraft – Starkes KI-Unternehmen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Redwood AI startet im April 2026 ein gefördertes Forschungsprojekt mit der University of British Columbia und dem Quantum Algorithms Institute, um Quantencomputing in die chemische Synthese zu integrieren.
    • Ziel des Projekts ist es, durch die Verbindung von KI und Quantencomputing schnellere, effizientere Ansätze in der chemischen Entwicklung zu entwickeln, insbesondere für Arzneimittel und Verteidigung.
    • Redwood AI erhält Zugang zu moderner Quantenhardware, unter anderem von D-Wave Quantum Inc., und arbeitet eng mit dem QAI und der UBC zusammen, um quantenbasierte Optimierungsmethoden zu entwickeln.
    • Das Projekt konzentriert sich auf die Verbesserung der chemischen Informationsdarstellung durch KI sowie auf die Planung effizienterer Synthesewege, um Entwicklungszeiten zu verkürzen und Kosten zu senken.
    • Redwood AI operiert an der Schnittstelle der Wachstumssektoren Pharma, CDMO (Auftragsentwicklung und -fertigung) und KI-Wirkstoffmarkt, die bis 2034 bzw. 2035 erheblich wachsen sollen.
    • Das Unternehmen nutzt ein SaaS-Geschäftsmodell, das mit jeder neuen Kundeninstallation wächst, die Plattform wird kontinuierlich präziser, was einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil schafft und Redwood AI als bedeutenden Akteur in der KI-gestützten Chemie positioniert.






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