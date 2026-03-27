Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 27.03. - MDAX schwach -2,10 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht bei 22.375,34 PKT und verliert bisher -1,06 %.
Top-Werte: Qiagen +1,33 %, BASF +0,53 %, Deutsche Boerse +0,50 %
Flop-Werte: Siemens Energy -5,01 %, Infineon Technologies -2,42 %, Siemens -1,92 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:55) bei 27.796,88 PKT und fällt um -2,10 %.
Top-Werte: Evonik Industries +4,27 %, RTL Group +0,71 %, Nemetschek +0,63 %
Flop-Werte: CTS Eventim -19,78 %, RENK Group -5,14 %, Jungheinrich -4,61 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.386,22 PKT und fällt um -1,56 %.
Top-Werte: Kontron +2,75 %, CANCOM SE +2,22 %, Qiagen +1,33 %
Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -4,51 %, Elmos Semiconductor -3,66 %, Jenoptik -3,16 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.520,40 PKT und fällt um -0,69 %.
Top-Werte: Sanofi +1,83 %, Wolters Kluwer +0,91 %, Air Liquide +0,84 %
Flop-Werte: Siemens Energy -5,01 %, Infineon Technologies -2,42 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,17 %
Der ATX bewegt sich bei 5.310,18 PKT und fällt um -1,06 %.
Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,57 %, Lenzing -0,21 %, BAWAG Group -0,23 %
Flop-Werte: CA-Immobilien-Anlagen -3,83 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,65 %, PORR -2,46 %
Der SMI steht bei 12.590,06 PKT und gewinnt bisher +0,16 %.
Top-Werte: Novartis +0,65 %, Alcon +0,57 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -0,29 %
Flop-Werte: Swisscom -4,15 %, ABB -2,27 %, Holcim -1,81 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:22) bei 7.723,47 PKT und fällt um -0,50 %.
Top-Werte: Sanofi +1,83 %, Pernod Ricard +1,40 %, Air Liquide +0,84 %
Flop-Werte: LEGRAND -2,68 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,17 %, Societe Generale -1,94 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:47:25) bei 2.865,27 PKT und fällt um -1,09 %.
Top-Werte: AstraZeneca +3,49 %, Securitas Shs(B) +0,07 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,07 %
Flop-Werte: Essity Registered (B) -3,57 %, SSAB Registered (A) -2,65 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -2,46 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.970,00 PKT und fällt um -0,20 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,49 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,71 %, Piraeus Port Authority +0,48 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,66 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -2,31 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,48 %
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