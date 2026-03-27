AKTIE IM FOKUS
CTS Eventim brechen wegen enttäuschender Ziele ein
- Aktie stürzt nach Zahlen und schwachem Ausblick ab
- Kurs fällt um 15 Prozent auf 54,20 Euro zuletzt
- Ausblick enttäuscht, Dividendenkürzung angekündigt
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktie von CTS Eventim ist am Freitag nach zwar starken Jahreszahlen, aber enttäuschender Jahresziele eingebrochen. Sie sackte zuletzt um 15 Prozent auf 54,20 Euro ab.
Am Donnerstagabend hatte der Ticketvermarkter und Event-Veranstalter sein Zahlenwerk für 2025 sowie seine Ziele für 2026 vorgelegt. Am Markt wurden vor allem die überraschend starken Zahlen des vierten Quartals positiv hervorgehoben.
Kritik aber gab es am Ausblick. Ein Händler sprach von einem "etwas enttäuschenden Ausblick" und wies zudem auf die vom Unternehmen avisierte Dividendenkürzung hin. JPMorgan-Analystin Lara Simpson rechnet damit, dass die Ziele "für Diskussionen sorgen dürften" und erwartet, dass die Konsensschätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich sinken dürfte./ck/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -19,52 % und einem Kurs von 54,20 auf Tradegate (27. März 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -19,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,24 %.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,09 Mrd..
CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +86,13 %/+120,32 % bedeutet.
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Der Vorstandsvorsitzende Klaus-Peter Schulenberg hat gestern Aktien im Wert von EUR 4.917.000 gekauft.
Moin matjung.