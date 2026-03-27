    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCTS Eventim AktievorwärtsNachrichten zu CTS Eventim

    AKTIE IM FOKUS

    317 Aufrufe 317 0 Kommentare 0 Kommentare

    CTS Eventim brechen wegen enttäuschender Ziele ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktie stürzt nach Zahlen und schwachem Ausblick ab
    • Kurs fällt um 15 Prozent auf 54,20 Euro zuletzt
    • Ausblick enttäuscht, Dividendenkürzung angekündigt
    AKTIE IM FOKUS - CTS Eventim brechen wegen enttäuschender Ziele ein
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktie von CTS Eventim ist am Freitag nach zwar starken Jahreszahlen, aber enttäuschender Jahresziele eingebrochen. Sie sackte zuletzt um 15 Prozent auf 54,20 Euro ab.

    Am Donnerstagabend hatte der Ticketvermarkter und Event-Veranstalter sein Zahlenwerk für 2025 sowie seine Ziele für 2026 vorgelegt. Am Markt wurden vor allem die überraschend starken Zahlen des vierten Quartals positiv hervorgehoben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu CTS Eventim!
    Long
    61,41€
    Basispreis
    0,57
    Ask
    × 11,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    66,72€
    Basispreis
    1,50
    Ask
    × 11,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Kritik aber gab es am Ausblick. Ein Händler sprach von einem "etwas enttäuschenden Ausblick" und wies zudem auf die vom Unternehmen avisierte Dividendenkürzung hin. JPMorgan-Analystin Lara Simpson rechnet damit, dass die Ziele "für Diskussionen sorgen dürften" und erwartet, dass die Konsensschätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich sinken dürfte./ck/stk

    CTS Eventim

    -21,83 %
    -19,57 %
    -20,24 %
    -32,99 %
    -47,70 %
    +18,72 %
    +31,26 %
    +104,91 %
    +759,59 %
    ISIN:DE0005470306WKN:547030

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -19,52 % und einem Kurs von 54,20 auf Tradegate (27. März 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -19,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,09 Mrd..

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +86,13 %/+120,32 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu CTS Eventim - 547030 - DE0005470306

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über CTS Eventim. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS CTS Eventim brechen wegen enttäuschender Ziele ein Die Aktie von CTS Eventim ist am Freitag nach zwar starken Jahreszahlen, aber enttäuschender Jahresziele eingebrochen. Sie sackte zuletzt um 15 Prozent auf 54,20 Euro ab. Am Donnerstagabend hatte der Ticketvermarkter und Event-Veranstalter sein …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     