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    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Dax schwach - Ölpreis bleibt Schlüsselfaktor

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreis bleibt hoch und belastet die Dax-Stimmung
    • Dax beschleunigte Talfahrt und fiel auf 22.442 Punkte
    • USA verlängerten Ultimatum zur Straße von Hormus
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax schwach - Ölpreis bleibt Schlüsselfaktor
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts wieder anziehender Ölpreise hat der Dax am Freitag nachgegeben. Aus dem wegen des verlängerten Ultimatums der USA für den Iran zunächst freundlich erwarteten Handelsstart wurde nichts. Gradmesser für die Stimmung am Markt bleibt der Ölpreis. Und der hält sich - gemessen an der Nordseesorte Brent - mit derzeit rund 109 US-Dollar deutlich über der Marke von 100 Dollar, auch wenn das Hoch vom Montag bei über 114 Dollar bislang nicht überschritten wurde.

    Der Aufschub durch US-Präsident Donald Trump um zehn Tage mindere die Risiken nicht, und das sei an den Märkten spürbar, sagte Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management. Es fühle sich eher so an, "als wenn ein Händler eine Verlustposition in die Zukunft verschiebt". Die Weigerung des Ölpreises, auf einem tieferen Niveau zu verharren, signalisiere nach wie vor die "Eskalationsgefahr hinter den Schlagzeilen".

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    Der deutsche Leitindex beschleunigte im frühen Geschäft seine neuerliche Talfahrt und sank um 0,8 Prozent auf 22.442 Punkte. Damit bleibt der Dax aber immer noch in der Handelsspanne vom Montag, als er im Tagesverlauf infolge widersprüchlicher Nachrichtenlage um spektakuläre 1.300 Punkte, zwischen knapp über 21.860 und bis in Richtung 23.200 Punkte, geschwankt war.

    Der MDax büßte am Freitag 1,3 Prozent auf 27.895 Zähler ein. Der Leitindex der Euroregion, der EuroStoxx 50 , gab um 0,5 Prozent auf 5.537 Zähler nach.

    Trump verlängerte das Ultimatum zur Freigabe der Straße von Hormus nun bis zum 6. April, 20.00 Uhr (US-Ostküstenzeit, 7. April 2.00 Uhr deutscher Zeit). Bis dahin sollen keine iranischen Kraftwerke angegriffen werden, wie er unter Verweis auf "sehr gute" Gespräche auf seiner Plattform Truth Social schrieb. Die Nachrichtenlage bleibt dennoch widersprüchlich, denn der Iran hat mehrfach solche von Trump erwähnte Gespräche dementiert, während Pakistan seine Vermittlerrolle bestätigte. Die Straße von Hormus, einer der weltweit wichtigsten Transportwege übers Meer für Energielieferungen, die von Iran faktisch geschlossen wurde, bleibt damit vorerst kaum passierbar.

    Unternehmensseitig dürften hierzulande Umstufungen von Einzelwerten im Blick stehen sowie auch einige wenige Unternehmensnachrichten. So meldete der Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim am Vorabend ein starkes Geschäftsjahr 2025 und übertraf die Schätzungen von Analysten. Doch das Unternehmen will die Dividende kürzen und außerdem enttäuschte der Ausblick. Am Markt werden nun sinkende Analystenschätzungen für das bereinigte operative Ergebnis in diesem Jahr erwartet. Die Aktie brach am MDax-Ende um 15,5 Prozent ein.

    Jungheinrich gaben an vorletzter Stelle im MDax um 4,0 Prozent nach. Der Gabelstapler-Hersteller steigerte 2025 trotz des schwachen wirtschaftlichen Umfelds den Auftragseingang und Umsatz, verdiente operativ aber wegen Sondereffekten deutlich weniger. Für das laufende Jahr zeigte sich das Management zuversichtlich.

    Evonik dagegen stiegen an der Index-Spitze um 3,3 Prozent. Die US-Bank Morgan Stanley äußerte sich zu Chemieaktien und hob unter anderem das Papier des Spezialchemieherstellers aus Essen auf "Overweight"- Das Anlageurteil zu Lanxess wurde zugleich auf "Equal-weight" gesenkt, was der Aktie ein Minus von 1,5 Prozent einbrockte.

    Analyst Thomas Wrigglesworth von Morgan Stanley passte seine Schätzungen für Chemiewerte dem erwarteten verbesserten Umfeld im zweiten und dritten Quartal an. Preise und Absatzmengen aufgrund von Engpässen bei Rohstoffen aus dem Nahen Osten dürften sich ihm zufolge bis dahin voraussichtlich erholt haben./ck/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -19,52 % und einem Kurs von 54,20 auf Tradegate (27. März 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um +42,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,47 Mrd..

    Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,333EUR. Von den letzten 6 Analysten der Lanxess Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -41,18 %/+5,88 % bedeutet.




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