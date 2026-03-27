Verletzte nach Angriffen in der Ukraine - Schäden in Russland

Seh ich genauso wie du - ich hab Ölaktien wie Devon, Occidental usw und gebe keine davon ab - bis zum Wochenende mag er Öl zwar runter reden und die Märkte beruhigen aber das böse Erwachen wird kommen. Iran dementiert alles und kann jeder für sich entscheiden ob Trumpo glaubwürdiger ist oder der Sprecher im Iran.





Wenn Trump so weiter macht dann ist das Vertrauen in den Märkten komplett weg - das in den USD ebenso.





Er kommt aus dieser Nummer nicht mehr raus -> am ehesten mit einer false flag Aktion um dann auch eine höher notwendige Eskalationsstufe den Menschen zu "verkaufen" und die nukleare Option zu ziehen.





Douglas McGregor (ehem. militärischer Berater von Trump und des Pentagon) hatte in den ersten Tagen des Krieges bereits erklärt, dass der Iran nicht besiegbar sein und er fürchtete deswegen die nukleare Option seitens Israel.





In dem ganzen geht es mittlerweile um das Überleben des Petrodollars in der derzeitigen Form. Denke wir leben da in historischen Zeiten und sowohl Edelmetalle als auch Energie wie Öl, Uran usw werden im Preis explodieren. Speziell Uran sehe ich hier ganz weit vorne - China wird sich dadurch energetisch zukünftig unabhängiger machen vom Rohöl wo ihnen nur der Import aus instabilen Regionen bleibt....







