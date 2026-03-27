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    Aktie fast auf Jahrestief

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    Jungheinrich: Mehr Aufträge, weniger Dividende - das gefällt Anlegern gar nicht!

    Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich hat 2025 trotz schwieriger Rahmenbedingungen den Auftragseingang und Umsatz gesteigert, aber operativ weniger verdient. 2026 erwartet das Unternehmen wieder bessere Zeiten.

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    Aktie fast auf Jahrestief - Jungheinrich: Mehr Aufträge, weniger Dividende - das gefällt Anlegern gar nicht!
    Foto: Markus Scholz/dpa

    Trotz eines enttäuschenden Geschäftsjahres 2025 blickt Jungheinrich zuversichtlicher nach vorn als erwartet. Der Hamburger Gabelstapler- und Intralogistikkonzern verfehlte beim Auftragseingang die Konsenserwartungen um rund zwei Prozent und meldete beim operativen Ergebnis sogar ein Minus von fast der Hälfte gegenüber dem Vorjahr. Doch das liegt vor allem an massiven Einmalbelastungen – und der Ausblick für 2026 fällt beim EBIT rund zwei Prozent besser aus als von Analysten erwartet.

    Unterm Strich drückte ein Sonderbelastungspaket von insgesamt 220 Millionen Euro auf das Ergebnis: Gut 109 Millionen Euro entfielen auf den Verkauf der russischen Tochtergesellschaft, weitere 93 Millionen auf ein Restrukturierungsprogramm, und nochmals 18 Millionen auf die Abschreibung von Entwicklungskosten für eine aufgegebene Automatisierungstechnologie. Bereinigt um diese Sondereffekte und den Russland-Beitrag lag die operative Marge bei 7,9 Prozent – ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr.

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    Für das laufende Jahr erwartet Jungheinrich einen Umsatz zwischen 5,2 und 5,8 Milliarden Euro sowie ein EBIT zwischen 380 und 450 Millionen Euro, was einer Marge von 7,2 bis 8,0 Prozent entspräche. Der Konsens lag zuletzt beim Umsatz rund vier Prozent über der Mittelpunkt-Prognose und beim EBIT etwa zwei Prozent darunter – die Gewinnerwartungen könnten also nach oben angepasst werden. Beim Auftragseingang hingegen, der 2025 auf 5,39 Milliarden Euro stieg, könnte es nach unten gehen: Der Konsens liegt noch rund sechs Prozent über dem Guidance-Mittelwert von 5,7 Milliarden Euro.

    Ab 2026 gliedert Jungheinrich sein Geschäft in zwei Segmente: „Industrial Trucks and Services" (ITS) und „Automation and Warehouse Equipment" (AWE). Die Aufteilung soll den wachsenden Automatisierungsbereich sichtbarer machen – ein strategisch bedeutsamer Schritt in einem Markt, der zunehmend von chinesischen Wettbewerbern unter Druck gesetzt wird. Konkurrenten wie Kion oder die Toyota Industries Corporation setzen ebenfalls stark auf Automatisierungslösungen für Lager und Logistik.

    Die Dividende soll auf 0,29 Euro je Vorzugsaktie gesenkt werden, was 51 Cent weniger als im Vorjahr bedeutet. Das kommt bei Anlegern gar nicht gut an. Die Aktie fällt am Freitagmorgen um mehr als 5 Prozent auf 26,80 Euro und nähert sich damit ihrem 12-Monatstief von 24,10 Euro.

    Die Aktie notiert auch weit unter dem Kursziel von 45 Euro, das Bernstein Research am Freitag mit einem "Outperform"-Rating bekräftigt. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von über 50 Prozent.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,77 % und einem Kurs von 27,68EUR auf Tradegate (27. März 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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