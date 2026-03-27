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    Luftangriff in Ghom

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    Behörden melden 15 Tote

    Für Sie zusammengefasst
    • Luftangriff in Ghom tötet mindestens 15 Menschen
    • Zehn Verletzte, Rettungskräfte suchen Verschüttete
    • Ghom religiöses Zentrum mit Atomanlagen und Industrie
    Luftangriff in Ghom - Behörden melden 15 Tote
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    GHOM/TEHERAN (dpa-AFX) - Bei einem Luftangriff auf Ziele in der iranischen Stadt Ghom sind nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens 15 Menschen getötet worden. Weitere zehn Personen seien verletzt, sagte der stellvertretende Gouverneur der gleichnamigen Provinz, Mortesa Heidari, der staatlichen Nachrichtenagentur Isna. Die Rettungskräfte suchten im Stadtviertel Pardisan weiterhin nach Verschütteten. Die Zahl der Todesopfer könne daher noch steigen.

    Es liegen keine Angaben über die getroffenen Ziele vor, und es gibt keine unabhängige Bestätigung.

    Ghom gilt als religiöses Zentrum im Iran und zählt zu den wichtigsten schiitischen Wallfahrtsorten weltweit. Die Region ist zudem wegen strategischer Industrie- und Atomanlagen von strategischer Bedeutung./da/DP/stk





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