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Siemens: Geeignete (Turbo)-Calls für kurzfristige Korrektur
Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen nach dem drastischen Kurseinbruch zumindest kurzfristig wieder auf 215 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.
Wie die meisten im DAX vertretenen Werte, befand sich auch die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) in den vergangenen Wochen kräftig unter Druck. Verzeichnete die Aktie noch Anfang Februar bei 275,75 Euro ein 12-Monatshoch, so wurde sie am 23.3.26 zeitweise bei 198 Euro gehandelt. Mittlerweile notierte die Aktie wieder bei 204,80 Euro.
Trotz der volatilen Devisenmärkte und dem unsicheren Wirtschaftsumfeld bekräftigten die Experten von JP Morgan in der Erwartung solider Resultate mit einem Kursziel von 325 Euro ihre „Overweight“-Empfehlung für die Siemens-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen nach dem drastischen Kurseinbruch zumindest kurzfristig wieder auf 215 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.
Call-Optionsschein mit Strike bei 205 Euro
Der UBS-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis 205 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000WA1YY59, wurde beim Siemens-Aktienkurs von 204,80 Euro mit 1,66 – 1,67 Euro gehandelt.
Kann der Aktienkurs innerhalb der nächsten zwei Wochen zumindest kurzfristige wieder auf 215 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,13 Euro (+28 Prozent) steigern.
Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 195,309 Euro
Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 195,309 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MK5H106, wurde beim Siemens-Kurs von 204,80 Euro mit 1,07 – 1,08 Euro taxiert.
Wenn die Siemens-Aktie in nächster Zeit auf 215 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,96 Euro (+81 Prozent) erhöhen – sofern die Siemens-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.
Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 190,195 Euro
Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 190,195 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PG17444, wurde beim Siemens-Kurs von 204,80 Euro mit 1,60 – 1,61 Euro quotiert.
Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 215 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,48 Euro (+54 Prozent) befinden.
Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.