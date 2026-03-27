    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWuestenrot & Wuerttembergische AktievorwärtsNachrichten zu Wuestenrot & Wuerttembergische

    Besonders beachtet!

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 27.03.2026

    Am 27.03.2026 ist die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie, bisher, um -5,91 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie.

    Besonders beachtet! - Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 27.03.2026
    Foto: Marijan Murat - dpa

    Wüstenrot & Württembergische (W&W) ist ein führender deutscher Finanzdienstleister, spezialisiert auf Bausparen und Versicherungen. Das Unternehmen bietet Lebens-, Kranken- und Sachversicherungen sowie Bausparverträge an. Wichtige Konkurrenten sind Allianz und LBS. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Kombination von Bausparen und Versicherungen in einem integrierten Angebot.

    Wuestenrot & Wuerttembergische aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.03.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie. Sie fällt um -5,91 % auf 14,320. Die Talfahrt der Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,75 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 14,320, mit einem Minus von -5,91 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Wuestenrot & Wuerttembergische Verluste von -1,81 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,35 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Wuestenrot & Wuerttembergische -3,69 % verloren.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,05 % geändert.

    Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,13 %
    1 Monat -14,35 %
    3 Monate -1,81 %
    1 Jahr +6,87 %

    Informationen zur Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie

    Es gibt 94 Mio. Wuestenrot & Wuerttembergische Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,34 Mrd.EUR € wert.

    W&W enttäuscht mit Prognose - Aktie verliert kräftig


    Wegen eines deutlich günstigeren Schadensverlaufs im Versicherungsgeschäft hat der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W ) seinen Gewinn wie erwartet deutlich gesteigert. Die Gewinnprognose blieb dagegen hinter den Analystenerwartungen …

    Wuestenrot & Wuerttembergische: W&W-Gruppe erwartet kräftiges Ergebnis 2025


    Mit kräftigem Gewinnsprung, wachsendem Neugeschäft und solider Bilanz setzt die W&W-Gruppe 2025 ein deutliches Ausrufezeichen im Versicherungs- und Finanzmarkt.

    W&W-Gruppe steigert Ergebnis 2025 kräftig


    EQS-News: Wüstenrot & Württembergische AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis W&W-Gruppe steigert Ergebnis 2025 kräftig 27.03.2026 / 09:11 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Wuestenrot & Wuerttembergische

    Allianz, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,37 %. AXA notiert im Minus, mit -0,66 %. Hannover Rueck notiert im Minus, mit -0,23 %. Münchener Rück legt um +0,04 % zu Talanx notiert im Minus, mit -1,05 %.

    Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Wuestenrot & Wuerttembergische

    -5,52 %
    -12,66 %
    -14,04 %
    -1,54 %
    +7,44 %
    -8,05 %
    -16,12 %
    -20,16 %
    -54,10 %
    ISIN:DE0008051004WKN:805100



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 27.03.2026 Am 27.03.2026 ist die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie, bisher, um -5,91 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     