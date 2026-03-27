Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 27.03.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie. Sie fällt um -5,91 % auf 14,320€. Die Talfahrt der Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,75 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 14,320€, mit einem Minus von -5,91 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Wüstenrot & Württembergische (W&W) ist ein führender deutscher Finanzdienstleister, spezialisiert auf Bausparen und Versicherungen. Das Unternehmen bietet Lebens-, Kranken- und Sachversicherungen sowie Bausparverträge an. Wichtige Konkurrenten sind Allianz und LBS. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Kombination von Bausparen und Versicherungen in einem integrierten Angebot.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Wuestenrot & Wuerttembergische Verluste von -1,81 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,35 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Wuestenrot & Wuerttembergische -3,69 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,05 % geändert.

Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,13 % 1 Monat -14,35 % 3 Monate -1,81 % 1 Jahr +6,87 %

Informationen zur Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie

Es gibt 94 Mio. Wuestenrot & Wuerttembergische Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,34 Mrd.EUR € wert.

Wegen eines deutlich günstigeren Schadensverlaufs im Versicherungsgeschäft hat der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W ) seinen Gewinn wie erwartet deutlich gesteigert. Die Gewinnprognose blieb dagegen hinter den Analystenerwartungen …

Mit kräftigem Gewinnsprung, wachsendem Neugeschäft und solider Bilanz setzt die W&W-Gruppe 2025 ein deutliches Ausrufezeichen im Versicherungs- und Finanzmarkt.

EQS-News: Wüstenrot & Württembergische AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis W&W-Gruppe steigert Ergebnis 2025 kräftig 27.03.2026 / 09:11 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. …

So schlagen sich die Wettbewerber von Wuestenrot & Wuerttembergische

Allianz, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,37 %. AXA notiert im Minus, mit -0,66 %. Hannover Rueck notiert im Minus, mit -0,23 %. Münchener Rück legt um +0,04 % zu Talanx notiert im Minus, mit -1,05 %.

Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.