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    Bundestag bringt Nachfolger der Riester-Rente auf den Weg

    Für Sie zusammengefasst
    • Neue Riester-Nachfolge mit 100, 80 und ohne Garantie
    • Staatliche Zulagen bis 540 € für Selbstständige
    • 50 Cent bis 360€, 25 Cent bis 1800€, Kinderzuschlag 300€
    Bundestag bringt Nachfolger der Riester-Rente auf den Weg
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Ab Januar soll es neue Möglichkeiten geben, privat und staatlich gefördert für das Alter vorzusorgen. Der Bundestag beschloss in Berlin einen Nachfolger für die immer unbeliebtere Riester-Rente. Die neuen Produkte seien kostengünstiger, flexibler und vor allem renditestärker, erklärten Union und SPD. Die Bundesregierung will damit erreichen, dass mehr Menschen privat Geld für die Rente zurücklegen.

    Neben einer Altersvorsorge, bei der 100 Prozent der eingezahlten Beiträge garantiert auch ausgezahlt werden, soll es künftig auch eine Variante mit 80-prozentiger Garantie und ein Altersvorsorgedepot ohne Garantien geben, das höhere Renditen am Kapitalmarkt ermöglicht. Geplant ist auch ein von einem öffentlichen Träger angebotenes Standarddepot.

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    Anders als bisher sollen auch alle Selbstständigen einbezogen werden. Bei einem Sparbetrag bis zu 360 Euro im Jahr gibt der Staat pro eingezahltem Euro 50 Cent dazu. Für Sparbeträge von 360 bis 1.800 Euro wird jeder privat eingezahlte Euro staatlich um 25 Cent aufgestockt. Damit ist eine maximale Grundzulage von 540 Euro jährlich möglich. Dazu kommt für Familien ein Kinderzuschlag: Ab einem monatlichen Sparbeitrag von 25 Euro kann man den vollen Kinderzuschlag von 300 Euro pro Kind und Jahr erhalten./tam/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 350,7 auf Tradegate (27. März 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -0,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 47,48 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +40,70 %/+56,78 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursreaktionen und Bewertung der Commerzbank im Kontext eines möglichen Unicredit-Übernahmeangebots, Spekulationen zum Übernahmepreis sowie zur Folge radikaler Kosten- und Personalabbau zur Verbesserung der Cost-to-Income-Quote. Diskutiert werden Vergleiche zu UniCredit/DB (CTI: ~38–39 vs. Commerzbank ~57), KGV-Bewertungen, jüngste Kurssprünge (rund 31,99 € +5,5%) und technische Aspekte wie Knockouts/Optionspositionen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

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