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    Nach der Wahl

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    In Dänemark beginnen schwierige Sondierungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Regierungsgespräche nach Wahl in Dänemark begonnen
    • Sozialdemokraten stärkste Partei mit 21,8 Prozent
    • Frederiksen strebt breite Koalition mit Linken an
    Nach der Wahl - In Dänemark beginnen schwierige Sondierungen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Nach der Parlamentswahl in Dänemark haben die Gespräche über eine neue Regierung begonnen. "Wir wissen, dass es schwierig wird", sagte der Chef der linken Enhedslisten, Pelle Dragsted, auf dem Weg zum Treffen mit der geschäftsführenden Ministerpräsidentin Mette Frederiksen zum Sender DR.

    Bei der Wahl am Dienstag konnte kein politisches Lager eine klare Mehrheit holen. Frederiksens Sozialdemokraten wurden zwar mit 21,8 Prozent der Stimmen erneut stärkste Partei, verloren aber zwölf Mandate und schnitten so schlecht ab wie zuletzt vor mehr als einem Jahrhundert. Auch ihren rechtsliberalen Koalitionspartner straften die Wähler ab: Die Partei Venstre von Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen erzielte mit 10,1 Prozent das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte. Am Mittwoch reichte Frederiksen den Rücktritt ihrer Regierung bei König Frederik X. ein.

    "Ein langer Weg" zwischen Frederiksens Wunsch-Partnern

    Die Sozialdemokratin hat angekündigt, dennoch weiterregieren zu wollen - am liebsten in einer breiten Koalition mit den linken Parteien und ihrem bisherigen zweiten Regierungspartner, der Mitte-Partei Moderaterne des früheren Ministerpräsidenten Lars Løkke Rasmussen. Um deren Mandate buhlen aber auch die bürgerlich-konservativen Parteien.

    Verhandlungen zwischen den Linken und den Moderaten dürften schwierig werden. "Es ist ein langer Weg zwischen uns und Lars Løkke, aber wir sind es den Dänen schuldig", sagte Enhedslisten-Chef Dragsted am Freitagmorgen. Zuvor hatte er klargestellt, dass etwa Steuererleichterungen für Unternehmen mit seiner Partei nicht infrage kämen.

    Frederiksen will sich am Freitag auch mit den Vertretern anderer Parteien treffen, um über eine mögliche Regierungsbildung zu sprechen. Unter anderem hat sie die nach der Wahl zweitstärkste Partei im Parlament, die sozialistische Volkspartei (SF), Løkke Rasmussens Moderaterne sowie die Konservativen zu Sondierungen eingeladen. Für das Wochenende sowie die nächste Woche sind weitere Treffen geplant./arn/DP/zb






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