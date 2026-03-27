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    Irans Chefdiplomat

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    USA und Israel haben Genozid vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Araghtschi warnt vor Völkermord durch Israel
    • Angriff auf Mädchenschule in Minab tötete rund 170
    • Menschenrechtsrat äußert Sorge um Zivilbevölkerung
    Irans Chefdiplomat - USA und Israel haben Genozid vor
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    GENF (dpa-AFX) - Teherans Außenminister Abbas Araghtschi warnt vor einem Völkermord durch Israel und die Vereinigten Staaten in seinem Land. In einer Dringlichkeitssitzung des UN-Menschenrechtsrates in Genf verwies er auf zahlreiche Angriffe auf Zivilisten und zivile Einrichtungen in seinem Land.

    "Das Vorgehen der Aggressoren, gepaart mit ihrer Rhetorik, lässt kaum Zweifel an ihrer klaren Absicht, Völkermord zu begehen", sagte er in einer Videobotschaft an das Gremium.

    Dringlichkeitssitzung zu Angriff auf Mädchenschule

    Der Menschenrechtsrat tagte zu dem Angriff auf eine Mädchenschule in Minab im Süden des Landes, bei dem nach iranischen Angaben rund 170 Schülerinnen, Mitarbeiter und Angehörige getötet wurden. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat dazu eine Untersuchung angekündigt.

    Laut iranischen Angaben sind seit Kriegsbeginn insgesamt mehr als 1.900 Zivilisten getötet und Zehntausende verletzt worden, wie der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, berichtete. In allen Provinzen seien Wohnhäuser, Schulen, Gerichte, Verkehrsnetze und Energieanlagen getroffen worden, sagte er im Menschenrechtsrat.

    Es bestehe deshalb "Anlass zu ernster Besorgnis", ob der Schutz der Zivilbevölkerung eingehalten werde, wie es das humanitäre Völkerrecht vorschreibe, sagte Türk./al/DP/zb






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