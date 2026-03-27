Wells Fargo bleibt bullish: Ist der Goldrutsch die große Chance?

Der Goldpreis stieg am Freitag durch einen schwächeren US-Dollar und Schnäppchenkäufe. Dennoch steuert der Rohstoff auf seinen vierten Wochenverlust in Folge zu, da steigende Energiepreise und steigende Zinsen die Märkte belasten.

Der Rückgang des Goldpreises ist vor allem auf die zunehmende Stärke des US-Dollars zurückzuführen. Dieser gab jedoch am Freitag nach, wodurch Gold in anderen Währungen günstiger wurde.

Tim Waterer, Chefmarktanalyst bei KCM Trade, erklärte, dass Gold in den vergangenen Wochen als Liquiditätsanlage verkauft wurde, um die Volatilität und Margin Calls anderswo abzusichern. "Auf dem aktuellen Niveau erscheint es nun jedoch eher als Wertanlage für Investoren, weshalb der Preis wieder steigt", sagte er. Dennoch bleibe der Inflationsdruck aufgrund steigender Ölpreise eine Herausforderung. Höhere Zinsen aufgrund der hawkischen Haltung der Zentralbanken setzten der Goldrallye weiterhin Grenzen.

Die Ölpreise, die über 105 US-Dollar pro Barrel verharrten, haben die Inflation erneut angeheizt, da der Iran-Konflikt die Versorgung durch die Straße von Hormus, eine wichtige Transitroute für weltweites Öl und Flüssigerdgas, stark beeinträchtigt. Diese Entwicklung sorgt für steigende Transport- und Produktionskosten, was den Inflationsdruck weiter verstärkt. In der Vergangenheit haben hohe Inflationserwartungen die Nachfrage nach Gold als sicheren Hafen gestützt, jedoch belasten steigende Zinsen die Attraktivität des zinslosen Metalls.

Die Erwartungen für die US-Zinspolitik haben sich ebenfalls verändert. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group wird nun keine Zinssenkung im Jahr 2026 erwartet. Stattdessen wird eine Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent für eine Zinserhöhung bis Jahresende prognostiziert, was die Belastung für Gold weiter verstärkt.

Die jüngsten Entwicklungen im Iran-Konflikt werfen weiterhin Schatten auf die Märkte. US-Präsident Donald Trump erklärte, dass die Aussetzung der Angriffe auf iranische Energieanlagen bis in den April hinein verlängert werde und die Gespräche mit dem Iran "sehr gut" verliefen. Ein iranischer Vertreter wies den US-Vorschlag jedoch als "einseitig und unfair" zurück.

Trotz der schwächelnden Goldpreise bleiben einige Analysten weiterhin optimistisch. Analysten von Wells Fargo erklärten, sie seien langfristig weiterhin von Gold überzeugt. Sie prognostizierten, dass der Goldpreis bis Ende dieses Jahres zwischen 6.100 und 6.300 US-Dollar pro Unze liegen könnte – unterstützt durch eine anhaltende Nachfrage seitens der Zentralbanken und eine eventuelle Abschwächung des US-Dollars und der Renditen.

Wells Fargo geht davon aus, dass der Iran-Konflikt nur begrenzte Auswirkungen auf die Wirtschaft haben wird und dass der Inflationsdruck im Laufe des Jahres abnehmen könnte.

Die Bank empfiehlt Anlegern, den Rückgang des Goldpreises als Kaufgelegenheit zu nutzen und erwartet, dass Kapital aus den Energiemärkten in Edelmetalle fließen könnte, sobald sich der Konflikt stabilisiert.

Der Goldmarkt bleibt angesichts der geopolitischen Unsicherheiten und der Inflationserwartungen weiterhin volatil. Händler müssen die Entwicklungen auf den Öl- und Finanzmärkten im Blick behalten, da diese weiterhin entscheidend für die Richtung des Goldpreises sein könnten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



