DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Siemens Healthineers auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 46 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das zweite dürfte ein gedämpftes Geschäftsquartal gewesen sein, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Resultate. Er rechnet mit einem organischen Umsatzwachstum von lediglich 3 Prozent und Ergebniskennziffern, die um 16 Prozent zurückgehen. Er verwies beim Umsatz auf anhaltende Einbußen im Diagnostikgeschäft und auf Gewinnebene auf Währungs- und Zolleffekte. Auch vor dem Hintergrund des Nahost-Konflikts sieht er Risiken, was das Erreichen der Jahresziele betrifft./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 36,13EUR auf Tradegate (27. März 2026, 10:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

