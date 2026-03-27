DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stratec von 26 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Jan Koch schrieb in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Jahreszahlen und den Ausblick, dass der Laborausrüster 2026 nach vier Jahren wohl wieder zum Umsatzwachstum zurückkehre. Ein Fragezeichen stehe aber hinter der Profitabilität./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,78 % und einem Kurs von 17,46EUR auf Tradegate (27. März 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Jan Koch
Analysiertes Unternehmen: STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 23
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jan Koch
Analysiertes Unternehmen: STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
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