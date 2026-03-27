DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stratec von 26 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Jan Koch schrieb in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Jahreszahlen und den Ausblick, dass der Laborausrüster 2026 nach vier Jahren wohl wieder zum Umsatzwachstum zurückkehre. Ein Fragezeichen stehe aber hinter der Profitabilität./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,78 % und einem Kurs von 17,46EUR auf Tradegate (27. März 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jan Koch

Analysiertes Unternehmen: STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 23

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,00 € , was eine Steigerung von +31,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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