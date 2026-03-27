Gestern Abend hat Trump mit einer (erneuten!) Fristverlängerung für den Iran erneut versucht, die Aktienmärkte zu stützen und den Ölpreis zu drücken - aber das hat nur kurz gewirkt! Nun sind die Aktienmärkte tiefer, der Ölpreis und die Kapitalmarkt-Zinsen höher als zum Zeitpunkt der Trump-Mitteilung! Das bedeutet zweierlei: die Finanzmärkte erkennen erstens zunehmend, dass die Trump-Narrative schlicht Unsinn sind. Und: die Fristverlängerung für den Iran bedeutet faktisch, dass die sich die Perspektive für ein Ende des Iran-Kriegs weiter nach hinten verschieben. Und das wiederum bedeutet, dass die Strasse von Hormus länger geschlossen bleibt, daher weiter kaum Öl dort transportiert werden kann - also steigt der Ölpreis weiter. Der Iran-Krieg wird zum Krieg um die Strasse von Hormus - jetzt geht es um NACHO (not actually changing Hormuz opening) und nicht mehr um TACO..

Hinweise aus Video:

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2. Ölpreise könnten auf 200 Dollar steigen: Iran-Krieg treibt Prognose

Das Video "Trump verliert Zugriff auf Aktienmärkte, Ölpreis: NACHO statt TACO!" sehen Sie hier..