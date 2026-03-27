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    Trump verliert Zugriff auf Aktienmärkte, Ölpreis: NACHO statt TACO!

    Nun sind die Aktienmärkte tiefer, der Ölpreis und die Kapitalmarkt-Zinsen höher als zum Zeitpunkt der Trump-Mitteilung!

    Gestern Abend hat Trump mit einer (erneuten!) Fristverlängerung für den Iran erneut versucht, die Aktienmärkte zu stützen und den Ölpreis zu drücken - aber das hat nur kurz gewirkt! Nun sind die Aktienmärkte tiefer, der Ölpreis und die Kapitalmarkt-Zinsen höher als zum Zeitpunkt der Trump-Mitteilung! Das bedeutet zweierlei: die Finanzmärkte erkennen erstens zunehmend, dass die Trump-Narrative schlicht Unsinn sind. Und: die Fristverlängerung für den Iran bedeutet faktisch, dass die sich die Perspektive für ein Ende des Iran-Kriegs weiter nach hinten verschieben. Und das wiederum bedeutet, dass die Strasse von Hormus länger geschlossen bleibt, daher weiter kaum Öl dort transportiert werden kann - also steigt der Ölpreis weiter. Der Iran-Krieg wird zum Krieg um die Strasse von Hormus - jetzt geht es um NACHO (not actually changing Hormuz opening) und nicht mehr um TACO..

    Hinweise aus Video:

    1. KI Champions 2026 (Werbung)
    https://www.renditemanufaktur.de/LM/KI-Champions/willkommen-fmy

    2. Ölpreise könnten auf 200 Dollar steigen: Iran-Krieg treibt Prognose

     

    Das Video "Trump verliert Zugriff auf Aktienmärkte, Ölpreis: NACHO statt TACO!" sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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