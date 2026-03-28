Nicht Apple: Diese Schotter-Aktie erzielte +39.349.100 % Rendite

Mit einer Gesamtrendite von 265.528.900,62 Prozent landet Altria auf dem ersten Platz , was wenig überraschend ist. Noch überraschender ist Platz zwei: Hätte man Anfang 1957 einen US-Dollar in die Vulcan-Materials-Aktie investiert und diese bis zum 31.12.2023 gehalten, wobei alle Dividenden stets reinvestiert wurden, so hätte man am Ende 393.492 US-Dollar gehabt. Das entspricht einer Buy-and-Hold-Gesamtrendite von unglaublichen 39.349.100 Prozent.

Wer hätte das gedacht? Bei den größten Gewinnern der Börsengeschichte denken Anleger oft an Namen wie Coca-Cola, Berkshire Hathaway oder Apple. Doch eine Studie des US-Finanzprofessors Hendrik Bessembinder zur kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite von 29.078 US-Aktien zeigt ein überraschendes Ergebnis.

In Bessembinders Rangliste wird berechnet, wie stark ein Investment theoretisch gewachsen wäre, wenn ein Anleger am 31. Dezember 1925 1 US-Dollar in die jeweilige Aktie investiert hätte. Lag der Börsengang später, beginnt die Berechnung entsprechend erst ab diesem Zeitpunkt. Unterstellt wird dabei, dass die Aktie bis zum 31. Dezember 2023 gehalten und alle Dividenden konsequent wieder angelegt würden. Erfasst wird also die gesamte Buy-and-Hold-Rendite, inklusive reinvestierter Ausschüttungen.

Vulcan Materials ist ein führendes US-Unternehmen in der Baustoffindustrie und spezialisiert auf die Produktion von Aggregaten wie Sand, Kies und Schotter. Das Unternehmen spielt eine entscheidende Rolle im Infrastruktur- und Bauwesen, da seine Produkte für Straßen, Brücken und andere Bauprojekte unverzichtbar sind. Mit einer starken Marktposition und einem stabilen Geschäftsmodell profitiert Vulcan Materials von einer konstanten Nachfrage im Bauwesen, besonders in Zeiten von Infrastrukturinvestitionen und Wachstumsprojekten. Trotz der zyklischen Natur der Branche hat sich das Unternehmen durch strategische Akquisitionen und eine solide Finanzlage gut positioniert, um zukünftige Wachstumsmöglichkeiten zu nutzen.

Wie immer gilt jedoch: Vergangene Renditen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge. Märkte sind dynamisch und es gibt zahlreiche Faktoren, die die zukünftige Performance beeinflussen können.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



