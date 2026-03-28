Nicht Apple: Diese Schotter-Aktie erzielte in 98 Jahren +39.349.100 % Rendite

Wer hätte das gedacht? Bei den größten Gewinnern der Börsengeschichte denken Anleger oft an Namen wie Coca-Cola, Berkshire Hathaway oder Apple. Doch eine Studie des US-Finanzprofessors Hendrik Bessembinder zur kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite von 29.078 US-Aktien zeigt ein überraschendes Ergebnis.

Mit einer Gesamtrendite von 265.528.900,62 Prozent landet Altria auf dem ersten Platz, was wenig überraschend ist. Noch überraschender ist Platz zwei: Hätte man Ende 1925 einen US-Dollar in die Vulcan-Materials-Aktie investiert und diese bis zum 31.12.2023 gehalten, wobei alle Dividenden stets reinvestiert wurden, so hätte man am Ende 393.492 US-Dollar gehabt. Das entspricht einer Buy-and-Hold-Gesamtrendite von unglaublichen 39.349.100 Prozent.