China kontert USA im Handelsstreit

PEKING (dpa-AFX) - Als Reaktion auf US-Ermittlungen im Handelsstreit hat China zwei Gegenuntersuchungen gegen die USA eingeleitet. Das Handelsministerium in Peking teilte mit, die Verfahren richteten sich gegen US-Praktiken, die den Absatz chinesischer Waren in den Vereinigten Staaten behinderten.

Die USA hatten vor zwei Wochen neue Untersuchungen gegen China, die EU und weitere Handelspartner eingeleitet. Dabei geht es nach US-Angaben um mutmaßlich unfair geförderte Überkapazitäten und um Zwangsarbeit.