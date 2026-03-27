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    China kontert USA im Handelsstreit

    Für Sie zusammengefasst
    • China leitet zwei offizielle Gegenuntersuchungen ein
    • USA untersuchen Überkapazitäten und Zwangsarbeit
    • Trump-Besuch in Peking nun für Mitte Mai geplant
    China kontert USA im Handelsstreit
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PEKING (dpa-AFX) - Als Reaktion auf US-Ermittlungen im Handelsstreit hat China zwei Gegenuntersuchungen gegen die USA eingeleitet. Das Handelsministerium in Peking teilte mit, die Verfahren richteten sich gegen US-Praktiken, die den Absatz chinesischer Waren in den Vereinigten Staaten behinderten.

    Die USA hatten vor zwei Wochen neue Untersuchungen gegen China, die EU und weitere Handelspartner eingeleitet. Dabei geht es nach US-Angaben um mutmaßlich unfair geförderte Überkapazitäten und um Zwangsarbeit.

    Treffen von Xi und Trump nun Mitte Mai geplant

    Der Handelsstreit zwischen beiden Seiten läuft seit Jahren, hatte sich nach einem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping im vergangenen Oktober aber vorerst etwas beruhigt.

    Ein weiteres Treffen war eigentlich für Ende März erwartet worden. Nach Angaben aus Washington bat Trump jedoch wegen des Kriegs im Iran um eine Verschiebung. Inzwischen ist ein Besuch Trumps in Peking für Mitte Mai geplant./jpt/DP/stk






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    China kontert USA im Handelsstreit Als Reaktion auf US-Ermittlungen im Handelsstreit hat China zwei Gegenuntersuchungen gegen die USA eingeleitet. Das Handelsministerium in Peking teilte mit, die Verfahren richteten sich gegen US-Praktiken, die den Absatz chinesischer Waren in den …
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