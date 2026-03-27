Infineon Technologies Aktie mit Kurssturz -3,80 % - 27.03.2026

Mit einer Performance von -3,80 % musste die Infineon Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Infineon Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,41 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 37,23€, mit einem Minus von -3,80 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf Mikrocontroller, Leistungshalbleiter und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen dominiert den Automobil- und Leistungselektronikmarkt. Hauptkonkurrenten sind STMicroelectronics und NXP. Infineons Stärke liegt in der Innovationskraft und Energieeffizienz.

Obwohl die Infineon Technologies Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +8,19 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +2,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,39 %. Im Jahr 2026 gab es für Infineon Technologies bisher ein Plus von +4,68 %.

Infineon Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,58 % 1 Monat -15,39 % 3 Monate +8,19 % 1 Jahr +18,80 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,65 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,35 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -1,15 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -0,71 %. NIO legt um +0,10 % zu

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Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.