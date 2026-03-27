Siemens Energy Aktie crasht -5,02 % - 27.03.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Siemens Energy Aktie. Sie fällt um -5,02 % auf 142,85€. Die Talfahrt der Siemens Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,66 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 142,85€, mit einem Minus von -5,02 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Siemens Energy in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +26,18 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +3,02 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,00 %. Im Jahr 2026 gab es für Siemens Energy bisher ein Plus von +26,76 %.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,02 % 1 Monat -8,00 % 3 Monate +26,18 % 1 Jahr +153,00 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Kursentwicklung und fundamentale Treiber der Siemens Energy-Aktie. Technisch wird ein Test der 139€-Marke diskutiert, während ein möglicher Anstieg auf ca. 155€ ins Spiel kommt. Positive Nachrichten wie hohe Nachfrage und neue Aufträge (Baltic Towers, Baltica 2) stehen negativen Faktoren gegenüber, z. B. Meldungen zu keinem neuen Katalysator im Produktportfolio und allgemeine Belastung durch Marktumfeld.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 114,30 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.