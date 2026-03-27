Commerzbank Aktie heute im Minus (30,77€) - 27.03.2026

Die Commerzbank Aktie notiert aktuell bei 30,77€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,72 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,86 € entspricht. Die Talfahrt der Commerzbank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,32 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 30,77€, mit einem Minus von -2,72 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Commerzbank abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -10,48 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um +1,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,23 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Commerzbank einen Rückgang von -11,20 %.

Commerzbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,21 % 1 Monat -11,23 % 3 Monate -10,48 % 1 Jahr +37,26 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie im Kontext eines möglichen UniCredit-Übernahmeangebots. Es wird über eine mögliche Erhöhung des Angebots bzw. zusätzliche Aktienkäufe am Markt diskutiert und wie sich dies auf die Bewertung auswirken könnte; der Kurs liegt rund 32–33 Euro, mit Blick auf potenzielle Prämien und Timing. Analysten sehen Chancen auf eine Lösung, doch Unsicherheit bleibt.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,69 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BNP Paribas (A), Banco Santander und Co.

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,28 %. Banco Santander notiert im Minus, mit -1,54 %. Deutsche Bank notiert im Minus, mit -1,80 %. ING Group verliert -1,37 % UniCredit notiert im Minus, mit -1,12 %.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.