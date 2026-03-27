AIXTRON - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -4,56 % - 27.03.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die AIXTRON Aktie. Mit einer Performance von -4,56 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der AIXTRON Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,96 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,56 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Obwohl die AIXTRON Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +108,24 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +6,40 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +38,88 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AIXTRON auf +105,16 %.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,40 % 1 Monat +38,88 % 3 Monate +108,24 % 1 Jahr +209,17 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte von Aixtron. Diskussionen drehen sich um Morgan-Stanley-Kursziel (25→35 €) und um die Reduktion der Short-Position (0,57%). Es gibt Debatten zur Produktionsauslastung, Umsatzfundamentals und der Malaysia-Expansion (ca. 40 Mio., Start 2027) vs. Italien-Strategie. Analystenziele liegen meist bei ca. 36,50 €, der Chart wird als offen risikoreich gesehen.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,82 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,13 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -1,88 %.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.