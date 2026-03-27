TKMS Aktie weiter im Abwärtstrend - -4,57 % - 27.03.2026

Obwohl die TKMS Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +15,59 %.

Die TKMS Aktie notiert aktuell bei 74,10€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,57 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,55 € entspricht. Die Talfahrt der TKMS Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,90 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 74,10€, mit einem Minus von -4,57 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um -13,59 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,09 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TKMS +16,63 % gewonnen.

TKMS Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,59 % 1 Monat -22,09 % 3 Monate +15,59 % 1 Jahr -19,08 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Diskrepanz zwischen positiven fundamentalen Nachrichten (Kooperation mit ST Engineering, Wartungszentrum in Singapur, Ausbau Wismar, mögliche U-Boot-Aufträge) und einem enttäuschenden Aktienkurs. Diskutiert werden anhaltender Abwärtstrend/technische Schwäche, Gewinnmitnahmen, Unsicherheit bei der Bewertung großer U-Boot-Preise (37 Mio vs. erwartete >800 Mio–1,3 Mrd pro Boot) sowie Buchungsfragen zum Einstandskurs nach dem Börsgang.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,71 Mrd. € wert.

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.