SUESS MicroTec Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -5,58 % - 27.03.2026

Mit einer Performance von -5,58 % musste die SUESS MicroTec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der SUESS MicroTec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,48 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 53,30€, mit einem Minus von -5,58 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SUESS MicroTec in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +47,80 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -2,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,15 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +45,83 % gewonnen.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,73 % 1 Monat +8,15 % 3 Monate +47,80 % 1 Jahr +40,17 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,02 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von SUESS MicroTec

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,13 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -1,88 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -1,04 %.

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.